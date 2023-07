DC: Dark Legion est un nouveau jeu de stratégie qui arrivera sur mobile en 2024.

Le nouveau jeu basé sur l’univers de DC n’a pas de date exacte de sortie, mais nous savons qu’il sera disponible sur Android et iOS.

DC: Dark Legion arrivera sur mobiles en 2024

Il est indéniable que le marché des jeux mobiles est en pleine croissance et de nouvelles propositions continuent d’arriver, bien qu’elles soient moins populaires que les jeux vidéo sur consoles et PC. Dans ce cas, nous devons parler d’un titre récemment annoncé qui a pris la plupart d’entre nous par surprise, ce qui ne rend pas cette nouvelle moins intéressante. Plus précisément, le jeu DC: Dark Legion a été annoncé et arrivera sur mobiles dans les prochains mois.

DC: Dark Legion est un jeu de stratégie multijoueur sur mobiles dans lequel nous retrouverons de nombreux super-vilains et super-héros de l’univers DC. Il convient également de mentionner que ce titre s’inspire de l’histoire des bandes dessinées Dark Nights: Metal, dans laquelle nous incarnerons un agent du XXXIe siècle dont la mission est d’empêcher que le Batman qui rit et ses Chevaliers noirs ne détruisent le monde, le tout avec l’aide des héros et ennemis mentionnés précédemment des bandes dessinées.

DC: Dark Legion est un jeu de stratégie multijoueur sur mobiles

La proposition de Warner Bros. et FunPlus arrivera en 2024, bien que la date exacte à laquelle elle sera disponible sur les appareils Android et iOS soit inconnue. L’annonce du jeu a été faite avec la bande-annonce que vous pouvez voir juste au-dessus de ces lignes, mais pour en savoir plus sur ce jeu, nous devrons attendre que plus de détails soient révélés au cours de cette même année.

Notez que cela n’indique pas qu’il n’y ait pas plus d’informations, car il a également été révélé que parmi les personnages, nous trouverons Superman, Wonder Woman, Batman, The Flash, Black Adam et Green Arrow, entre autres, de l’univers DC. Bien sûr, en attendant la confirmation, il est à prévoir qu’un grand nombre de personnages arriveront et pourront être recrutés au cours de notre aventure. De plus, pendant que nous les recrutons, nous pourrons leur ajouter des pouvoirs supplémentaires et des équipements que nous débloquerons au fur et à mesure.

Pour mettre tout cela en contexte, il convient de mentionner que l’histoire qui sert d’inspiration, Dark Nights: Metal, a été publiée entre 2017 et 2018 par Scott Snyder, responsable du scénario, et Greg Capullo au dessin. Cela raconte l’histoire d’un groupe de forces maléfiques arrivant du Dark Multiverse sur Terre, parmi lesquelles nous avons un groupe de plusieurs Batman qui viennent avec les pouvoirs des différents membres de la Justice League. Le chef de ce groupe particulier est le Batman qui rit, probablement l’une des versions les plus terrifiantes de Dark Knight jamais existée.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :