Apple n’est plus la marque la plus précieuse du monde

Le rapport « Tech 100 2023 » élaboré par Brand Finance assure qu’Amazon est actuellement la marque la plus précieuse au monde, devant Apple et Google.

Amazon dépasse Apple en tant que marque la plus précieuse au monde

Mesdames et Messieurs, Apple a cessé d’être la marque la plus précieuse au monde, car, selon un rapport récent élaboré par Brand Finance, une société qui analyse chaque année les 5 000 entreprises les plus importantes à l’échelle mondiale en effectuant des analyses et des classements sectoriels, l’entreprise basée à Cupertino a perdu cette position privilégiée au profit d’Amazon, la principale plateforme de commerce électronique au monde.

Nous vous présentons ensuite toutes les données du rapport « Tech 100 2023 » élaboré par Brand Finance et nous vous expliquons quelles sont les 10 entreprises technologiques les plus précieuses au monde.

Amazon devient l’entreprise la plus précieuse au monde

Comme l’explique le rapport « Tech 100 2023 », Amazon est devenue la marque la plus précieuse au monde après avoir atteint 288,5 milliards d’euros, surpassant ainsi l’entreprise de Tim Cook qui a une valeur de 286,8 milliards d’euros.

Les auteurs de cette étude affirment qu’Amazon a atteint ce jalon grâce à une augmentation de sa valeur de 36 % depuis la pandémie de COVID-19, ce qu’elle a réalisé grâce au succès des ventes lors d’événements tels que le récent Prime Day, au cours duquel le commerce électronique a battu son propre record de ventes en expédiant 375 millions d’articles en deux jours.

La dernière position sur le podium de ce classement des marques les plus précieuses au monde est occupée par Google avec une valeur de 271,2 milliards d’euros, et le top 5 est complété par Microsoft avec une valeur de 184,6 milliards d’euros et Samsung avec une valeur de 79,7 milliards d’euros.

À la sixième place de ce classement, nous trouvons le réseau social à la mode, TikTok, avec une valeur de 63,3 milliards d’euros, qui dépasse Facebook avec une valeur de 56,8 milliards d’euros.

Enfin, les trois dernières marques du top ten élaboré par Brand Finance sont WeChat avec une valeur de 48,4 milliards d’euros, Instagram avec une valeur de 45,7 milliards d’euros et Huawei avec une valeur de 42,7 milliards d’euros.

