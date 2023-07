Tout le monde ne met pas à jour Android sur leurs téléphones. Google a un plan pour y remédier.

Avec chaque nouvelle version d’Android, des changements sont introduits pour améliorer différents aspects du système d’exploitation, de la performance et de la confidentialité à la sécurité du système ou à l’interface. Malgré cela, certains utilisateurs ignorent tous les avantages que ces mises à jour apportent et décident de ne pas les installer sur leurs appareils.

Cette pratique pose un problème. Non seulement pour les utilisateurs eux-mêmes, mais aussi pour la plateforme Android, car le plus grand nombre d’appareils avec des versions Android plus anciennes oblige Google à consacrer plus d’efforts pour rendre les nouvelles fonctionnalités d’Android compatibles avec les éditions précédentes. Des efforts qui pourraient être utilisés pour améliorer d’autres aspects de la plateforme.

Afin de réduire le nombre d’utilisateurs qui décident de ne pas mettre à jour, la société a décidé de mettre en place une nouvelle fonctionnalité appelée « Android Upgrade Invite ». Voyons en quoi elle consiste.

Les invitations à la mise à jour Android ont été détaillées par Google sur la page de documentation de la plateforme. On y spécifie le fonctionnement de ce système, qui consiste, selon la société, en un « flux d’utilisateur montrant les principales nouveautés incluses dans la dernière grande mise à jour disponible du système d’exploitation Android ». Ces invitations visent à convaincre l’utilisateur de mettre à jour son appareil vers la nouvelle version.

Bien que Google établisse le flux et son fonctionnement, c’est le fabricant qui doit activer ces invitations afin qu’elles apparaissent sous forme de notification sur les appareils des utilisateurs qui n’ont pas encore effectué la mise à jour.

