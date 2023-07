Il faut arrêter de changer de portable à cause d’une batterie défectueuse : en 2027, les batteries amovibles seront obligatoires.

Le Conseil européen a approuvé officiellement la réglementation qui obligera les fabricants de smartphones à lancer des appareils avec des batteries remplaçables.

D’ici 2027, les téléphones vendus en Europe devront avoir des batteries facilement remplaçables par les consommateurs

Les téléphones portables avec batterie amovible feront leur retour. Nous avons déjà averti à la mi-juin de l’intention de l’Union européenne d’obliger les fabricants de dispositifs électroniques à inclure des batteries facilement remplaçables par les consommateurs dans leurs produits, et maintenant la réglementation a été approuvée par le Conseil européen.

Il s’agit d’une nouvelle mesure dont l’objectif est le même que celui de l’imposition du chargeur unique : réduire les déchets produits et faciliter la vie des consommateurs, quel que soit le type de dispositif qu’ils utilisent.

Les batteries remplaçables feront leur retour en 2027

Maintenant que le Conseil européen a approuvé la mesure, les fabricants de dispositifs électroniques disposent d’une période de quatre ans pour effectuer les changements nécessaires sur leurs appareils. Ainsi, à partir de l’année 2027, l’inclusion de batteries facilement remplaçables sera obligatoire sur les dispositifs électroniques.

Cette réglementation concerne tous les types de produits, des smartphones et des tablettes aux véhicules électriques et même aux machines industrielles.

« Le règlement stipule qu’en 2027, les piles incorporées aux appareils devront être amovibles et remplaçables par l’utilisateur final, laissant suffisamment de temps aux opérateurs pour adapter la conception de leurs produits à cette exigence. Il s’agit d’une mesure importante pour les consommateurs. Les batteries des moyens de transport légers devront pouvoir être remplacées par un professionnel indépendant. »

Dans le domaine de la technologie, les principaux fabricants devront s’assurer de construire des produits offrant aux consommateurs un accès facile à la batterie, afin qu’il soit possible de la remplacer en cas de dysfonctionnement. Cependant, ce n’est pas la seule mesure qu’ils devront prendre. Au total, la réglementation comprend sept règles différentes:

Une déclaration et une étiquette obligatoires concernant l’empreinte carbone des batteries de véhicules électriques (VE), des batteries de moyens de transport légers (TML) (par exemple, pour les trottinettes et les vélos électriques) et des batteries industrielles rechargeables d’une capacité supérieure à 2 kWh;

Concevoir les batteries portables des appareils électroménagers de telle sorte que les consommateurs puissent les extraire et les remplacer facilement

Un passeport numérique pour les batteries LMT, les batteries industrielles d’une capacité supérieure à 2 kWh et les batteries de VE

Une politique de diligence raisonnable pour tous les acteurs économiques, sauf les PME;

Des objectifs plus stricts en matière de collecte des déchets : pour les batteries portables, 45% d’ici 2023, 63% d’ici 2027 et 73% d’ici 2030 ; pour les batteries LMT, 51% d’ici 2028 et 61% d’ici 2031

Des niveaux minimums de matériaux récupérés à partir des piles usagées : lithium – 50% d’ici 2027 et 80% d’ici 2031 ; cobalt, cuivre, plomb et nickel – 90% d’ici 2027 et 95% d’ici 2031

Des niveaux minimums de contenu recyclé provenant des déchets de fabrication et de consommation pour une utilisation dans de nouvelles batteries : huit ans après l’entrée en vigueur du règlement : 16% pour le cobalt, 85% pour le plomb, 6% pour le lithium et 6% pour le nickel ; treize ans après l’entrée en vigueur : 26% pour le cobalt, 85% pour le plomb, 12% pour le lithium et 15% pour le nickel

Comme il est logique, cette réglementation n’affectera que les dispositifs des fabricants vendus au sein de l’Union européenne. Cependant, comme cela s’est déjà produit avec d’autres réglementations, il est très probable que les fabricants adoptent les mesures pour leurs produits, quel que soit le marché auquel ils s’adressent. Autrement dit : si le futur iPhone est doté d’une batterie amovible en Europe, il est très probable que le modèle vendu aux États-Unis en soit également équipé, faute de quoi les coûts de production pourraient être multipliés.

Avec l’approbation du Conseil, le processus d’adoption de la réglementation est désormais terminé. Il ne reste plus qu’à ce que le Conseil et le Parlement signent le document, avant que la réglementation ne soit publiée au Journal officiel de l’UE et entre en vigueur.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :