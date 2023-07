Meilleurs smartphones à moins de 300 $ – juillet 2023

Il n’est pas nécessaire de dépenser une fortune pour obtenir un bon smartphone de nos jours. Il existe de nombreuses options à moins de 300 $ avec des fonctionnalités et des performances impressionnantes. Que vous souhaitiez une vitesse 5G, une grosse batterie, un appareil photo net ou un écran lisse, vous pouvez trouver un téléphone qui correspond à vos préférences et à votre budget. Dans cet article, nous allons jeter un œil à certains des meilleurs smartphones de moins de 300 $ disponibles aujourd’hui.

Meilleurs smartphones à moins de 300 $

1. Redmi Note 12 Turbo

Si vous recherchez un excellent appareil à un prix raisonnable, c’est le Redmi Note 12 Turbo. Il dispose d’une puissante puce Qualcomm Snapdragon 7+ Gen2, de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage.

Le Redmi Note 12 Turbo dispose également d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz.

Le département caméra n’est pas mal non plus, avec un appareil photo principal 64MP, un appareil photo ultra grand angle 8MP et un objectif macro 2MP. À l’avant, il y a une caméra selfie de 16 mégapixels.

Le Note 12 Turbo dispose d’une batterie longue durée de 5000 mAh qui prend en charge une charge rapide de 67 W. Les autres fonctionnalités incluent NFC et un émetteur infrarouge

2. Vivo T2X

Si vous recherchez un excellent appareil à un prix raisonnable et que vous aimez les jeux, vous voudrez peut-être consulter le Vivo T2X. L’appareil de milieu de gamme de Vivo contient un chipset MediaTek Dimensity 1300 très puissant ; avec un énorme 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage.

Le Vivo T2X dispose également d’un écran de 6,58 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement époustouflant de 144 Hz. Ce qui en réalité un excellent appareil pour les joueurs mobiles.

En termes d’appareils photo, l’appareil dispose d’un appareil photo principal de 50MP, associé à un objectif macro de 2MP. Alors que pour les selfies, on retrouve un shooter 16MP à l’avant.

Enfin, le Vivo T2X est alimenté par une énorme batterie de 6 000 mAh prenant en charge une charge de 44 W.

3. SamsungGalaxy A34 5G

Un autre téléphone puissant dans le segment de milieu de gamme est le Samsung Galaxy A34 5G. Ce téléphone fonctionne sur un processeur MediaTek Dimensity 1080 avec 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage.

Le téléphone Samsung dispose d’un écran AMOLED de 6,6 pouces avec une résolution Full HD +, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1000 nits.

Le Samsung Galaxy A34 5G dispose également d’une configuration à trois caméras avec un appareil photo principal de 48 MP, un objectif ultra large de 8 MP et un objectif macro de 5 MP. Pour les selfies, il y a un appareil photo 13MP à l’avant.

Le téléphone est également fourni avec une batterie de 5000 mAh prenant en charge une charge rapide de 25 W.

4. POCO X5 Pro 5G

Ensuite, nous avons un autre concurrent de milieu de gamme : le POCO X5 Pro 5G. Ce téléphone est fourni avec un processeur Qualcomm Snapdragon 778G, ainsi que 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage.

Le POCO X5 Pro 5G dispose également d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, similaire à son grand frère.

Pour les appareils photo, le téléphone propose un appareil photo principal de 108 MP avec un objectif ultra large de 8 MP et un objectif macro de 2 MP. Il dispose également d’une caméra selfie 13MP à l’avant.

Le téléphone contient également une batterie de 5000 mAh prenant en charge une charge rapide de 67 W. Il dispose également d’une socket audio 3,5 mm et d’un émetteur infrarouge parmi ses caractéristiques.

5. realme 10 Pro + 5G

Une option économique pour ceux qui souhaitent profiter de la connectivité 5G est le realme 10 Pro+ 5G. Le téléphone realme fonctionne sur un chipset MediaTek Dimensity 1080 avec 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage.

Le téléphone dispose également d’un écran OLED de 6,7 pouces avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le realme 10 Pro+ 5G dispose d’un système de triple caméra avec une caméra principale de 108MP, un objectif ultra large de 8MP et un objectif macro de 2MP. Il dispose également d’une caméra selfie 16MP à l’avant.

Le téléphone dispose d’une batterie de 5000 mAh qui prend en charge une charge rapide de 67 W. Il dispose également de deux haut-parleurs stéréo, d’un son haute résolution et d’un scanner d’empreintes digitales sous l’écran.

