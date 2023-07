Android 14: nouveautés, appareils mobiles compatibles, date de sortie et tous les détails

Tout ce que vous devez savoir sur Android 14, la grande mise à jour du système d’exploitation qui sera disponible en 2023.

Android 14 sera la prochaine grande mise à jour du système d’exploitation, disponible à partir de l’été 2023

Android 13 est déjà du passé. Maintenant, il est temps de regarder vers l’avenir et de penser à Android 14. La nouvelle grande mise à jour du système d’exploitation de Google est juste au coin de la rue et nous commençons progressivement à découvrir de nouvelles informations sur cette nouvelle version, dont la sortie est prévue pour l’été de cette année 2023.

Au cours des prochains mois, Google divulguera des informations sur les nouveautés d’Android 14, et nous en apprendrons davantage sur ses changements, la date de sortie de cette version, et les téléphones qui seront mis à jour. C’est pourquoi nous souhaitons rassembler toutes les informations sur Android 14 en un seul endroit.

Nouveautés d’Android 14

Android 14 est une version du système qui vise à améliorer certains aspects importants de la plateforme, notamment la vie privée, la création et la consommation de contenu multimédia, la sécurité et l’interface utilisateur.

Une des nouveautés de cette version du système est la prise en charge des images à plage dynamique élevée en 10 bits, qui contiennent une plus grande quantité d’informations du capteur lors de la prise d’une photo.

Par ailleurs, la compatibilité avec d’autres fonctions liées à la photographie et à la vidéo a été ajoutée, allant du zoom « in-sensor » à l’enregistrement audio sans perte.

Android 14 dispose également de l’outil Santé Connectée préinstallé, permettant aux utilisateurs de contrôler le partage de leurs données de santé entre différentes applications.

La gestion des autorisations s’améliore également grâce à une notification fréquente qui informera les utilisateurs si l’une de leurs applications ayant l’autorisation de localisation modifie ses pratiques de partage de données et les partage avec des tiers.

En ce qui concerne les changements d’interface, Google n’a pas encore révélé tout ce qui va arriver, mais quelques détails ont été partagés. Tout d’abord, Android 14 introduit la prise en charge du geste « retour » prédictif, qui affiche une animation plus fluide et intuitive lors du retour à une activité précédente.

De plus, de nouvelles options de personnalisation ont été ajoutées à l’écran de verrouillage, bien que ce changement semble être exclusif aux appareils Google Pixel.

À mesure que le développement d’Android 14 avance, nous continuerons à découvrir les nouveautés qui seront disponibles dans la future version du système.

Téléphones compatibles avec Android 14

Comme chaque année, la question la plus posée par les utilisateurs d’appareils Android est : mon téléphone sera-t-il mis à jour vers Android 14 ? Petit à petit, nous commençons à connaître les plans des principaux fabricants en ce qui concerne le déploiement d’Android 14. À ce jour, nous savons déjà quels sont les premiers téléphones qui recevront la mise à jour.

Comme toujours, les smartphones Google Pixel seront les premiers à recevoir Android 14. Cependant, tous les appareils Google ne seront pas mis à jour.

Nous présentons ci-dessous les téléphones Android pour lesquels la mise à jour vers Android 14 est confirmée :

Google Pixel

Xiaomi, Redmi et POCO

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 12T

Samsung Galaxy

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy A73

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A52 (A52 5G, A52s)

Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy A23

Samsung Galaxy A14

Samsung Galaxy A13

Samsung Galaxy A04s

Samsung Galaxy M53 5G

Samsung Galaxy M33 5G

Samsung Galaxy M23

Galaxy Xcover 6 Pro

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

OPPO

OnePlus

realme

Nothing

vivo

Date de sortie d’Android 14 : quand pourra-t-on le télécharger ?

Avec la sortie de la première version préliminaire pour les développeurs d’Android 14, le calendrier officiel des mises à jour qui seront disponibles tout au long de la phase de développement de la nouvelle version a été publié.

Deux versions préliminaires pour les développeurs d’Android 14 ont été lancées, publiées en février et mars 2023. Ensuite, la phase bêta d’Android 14 a commencé, avec une première édition disponible en avril.

Au mois de mai, lors de la célébration de son plus grand salon pour les développeurs, Google a profité de l’occasion pour présenter officiellement Android 14 au monde ainsi que ses principales nouveautés. De plus, la deuxième version bêta d’Android 14 a été lancée, avec un plus grand nombre de changements fonctionnels que dans les versions précédentes.

Au fur et à mesure que le programme bêta a progressé, nous avons vu l’arrivée de nouvelles versions, notamment la bêta 4 d’Android 14 qui a introduit plusieurs changements intéressants et améliorations de performance.

Nom d’Android 14 : quel est le dessert choisi par Google cette année ?

Avant même qu’Android 13 ne soit une réalité, nous connaissions déjà le nom du dessert que Google utilise pour désigner Android 14.

Étant donné que, cette année, la nouvelle version d’Android correspond à la lettre « U » selon l’ordre alphabétique utilisé par l’entreprise, le nom ne pouvait être autre que « Upside Down Cake ».

Après « tiramisu », le nom de dessert choisi par Google pour Android 13, Google est revenu aux gâteaux pour la prochaine grande mise à jour du système d’exploitation.

Le nom choisi, « upside-down cake », fait référence à un gâteau dont la particularité est qu’il est cuit « à l’envers », de sorte que le glaçage reste au fond du moule et est retourné une fois la préparation terminée.

Malgré le choix de ce nom, il faut garder à l’esprit que le nom de la nouvelle version d’Android sera Android 14. Depuis l’arrivée d’Android 10, Google utilise uniquement les noms de dessert pour désigner les différentes versions d’Android en interne.

