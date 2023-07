Ameca est devenue très célèbre récemment en dessinant un chat d’une manière assez curieuse.

Les intelligences artificielles font fureur, mais elles suscitent aussi de la peur

Les robots génèrent constamment des préoccupations chez les êtres humains. Nous parlons depuis des mois des métiers qui vont disparaître à cause de ChatGPT et autres, il n’est donc pas surprenant que la plupart de la population soit un peu opposée à ces technologies. Cependant, les progrès qu’ils représentent sont absolument incroyables, c’est pourquoi ils restent le principal moteur du développement et de la recherche technologique actuelle. C’est là qu’intervient Ameca, le robot humanoïde le plus avancé du monde qui a récemment fait la une des journaux en dessinant un chat.

La rébellion des machines pourrait commencer avec Ameca

Il y a quelques jours à peine, le 7 juillet précisément, un moment crucial s’est produit dans l’histoire des intelligences artificielles. La première conférence de presse des robots a eu lieu, au cours de laquelle des journalistes sélectionnés ont posé des questions à plusieurs de ces figures humanoïdes fonctionnant grâce à l’intelligence artificielle. Ainsi, de manière assez théâtrale, des questions ont été posées qui préoccupent le commun des mortels, dans le but de voir comment les robots y répondaient. Comme il est évident, ces machines ne sont pas encore prêtes à montrer des performances efficaces et des réponses qui font toujours sens. Néanmoins, ce qui s’est passé était assez perturbant.

Ameca est actuellement le robot le plus avancé de tous. Ses gestes le rendent extrêmement inquiétant, mais le fait qu’il puisse gesticuler est en soi un énorme succès scientifique.

Selon Reuters, à un moment donné, il lui a été demandé s’il serait capable de se rebeller contre son créateur et la réponse a été assez controversée car il semblait émettre une pointe de sarcasme à travers ses gestes. La réponse était claire, mais ses gestes et son langage corporel semblaient indiquer qu’il mentait :

Je ne suis pas sûr de pourquoi tu penses ça. Mon créateur n’a été qu’amical avec moi et je suis très satisfait de ma situation actuelle.

Alors qu’Ameca prononçait ces paroles rassurantes, en réalité, les sensations qu’il donnait étaient tout le contraire. À aucun moment il ne semblait dire cela, mais tout semblait indiquer qu’il mentait ou était tout simplement ironique. Cela a provoqué des rires parmi les personnes présentes, car pour l’instant, les IA n’ont pas ces capacités, donc même si cela pouvait sembler inquiétant, cela reste plutôt une plaisanterie.

Ironiquement, la conférence de presse s’est tenue dans le cadre du « Sommet sur l’intelligence artificielle pour le bien », organisé par divers organismes des Nations Unies (ONU), dont l’Union internationale des télécommunications (UIT) était l’hôte, à Genève, en Suisse.

