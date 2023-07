Le Samsung Galaxy S24 Ultra embarquera une batterie avec la charge la plus rapide jamais vue à ce jour sur ce modèle

Alors que Samsung consacre ses efforts à finaliser le lancement de ses nouveaux téléphones pliables, les Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5, qui arriveront sur le marché le 26 juillet prochain, le géant coréen a également commencé à travailler sur ses futurs fleurons pour 2024, les Galaxy S24.

Ainsi, après avoir appris que le nouveau porte-étendard de Samsung, le Galaxy S24 Ultra, sera équipé d’une batterie utilisant une technologie similaire à celle d’une voiture électrique, une nouvelle fuite vient de révéler à la fois la capacité et la vitesse de charge de celle-ci.

Comme nous pouvons le lire dans le média spécialisé SamMobile, une récente fuite partagée sur Twitter par le leakeur populaire RGcloudS affirme que Samsung est déjà en train de créer plusieurs prototypes de batteries empilées, qui présentent plusieurs avantages par rapport aux batteries traditionnelles tels qu’une densité plus importante, de meilleures performances et une charge améliorée, afin de les intégrer dans leur futur porte-étendard, le Galaxy S24 Ultra.

1/3

Stacked battery is on track, but limited

Most likely only for 24U & 24+

or just 24U

meanwhile,

apple used it on entire iP15 lineup

24U & 24+ have « rated » 5000 MaH

But 24U stacked structure is different

to make it cooler, they applied cooling gel. for 65W & stability https://t.co/8khM2oAToc

— RGcloudS (@RGcloudS) 12 juillet 2023