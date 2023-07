Voici les nouveaux emojis qui arriveront très bientôt sur ton téléphone portable

Dans un avenir proche, la norme Emoji 15.1 sera approuvée et introduira une collection de nouveaux emojis sur les principales plates-formes.

Quelques-uns des nouveaux emoji qui seront inclus dans la norme Emoji 15.1 qui arrivera dans les mois à venir

Comme d’habitude à cette période de l’année, le consortium Unicode travaille déjà sur la prochaine version de la norme Emoji, qui devrait arriver d’ici la fin de l’année 2023 ou le début de l’année prochaine, et sera disponible sur les principales plates-formes avec de nouveaux emojis et des variantes de ceux déjà existants.

Et une fois de plus, Emojipedia a voulu nous montrer les emojis qui feront très probablement partie de cette nouvelle version de la norme.

Champignon, citron vert, phénix et plus encore d’emojis qui arriveront avec la norme Emoji 15.1

Comme on a pu le savoir, c’est en septembre que le consortium Unicode devra approuver les propositions et décider quels nouveaux emojis feront partie de la collection d’emojis de la norme 15.1.

Parmi les candidats, on peut trouver des visages tournant à gauche et à droite ou vers le haut et vers le bas, un phénix, un citron vert, un champignon, une chaîne brisée et de nouvelles variantes d’emojis représentant des familles et des personnes faisant différentes activités.

De même, la liste des candidats comprend également des versions directionnelles de certains emojis de personnes déjà existants. Ainsi, le total passera à 118 nouveaux emojis si l’on inclut les variantes de genre et de couleur de peau.

Il est important de mentionner que les emojis des images ne sont pas représentatifs de la version finale. Ce sont des illustrations réalisées par l’équipe d’Emojipedia, en se basant sur les principes de conception du consortium Unicode. Cependant, il est possible qu’il y ait des variations dans la version finale, bien que la signification des emojis ne change pas par rapport aux prototypes.

Il est également possible que certains des émojis représentés ne soient finalement pas acceptés par le consortium en septembre.

Une fois approuvée, la norme Emoji 15.1 sera mise à disposition des fabricants et des développeurs pour qu’ils procèdent à son implémentation sur les principales plates-formes. Il est probable qu’Android soit l’un des premiers systèmes d’exploitation à adopter cette révision de la norme à la fin de l’année 2023, peu de temps après le lancement d’Android 14.

