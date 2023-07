OnePlus Open: le premier téléphone pliable de OnePlus a déjà une date de présentation

L’OnePlus Open sera officiellement présenté le 29 août prochain à New York.

Fuite du rendu de l’OnePlus Open, le premier smartphone pliable de la marque chinoise

Cette année pourrait être celle de la consécration des smartphones pliables, car plusieurs fabricants se lancent pleinement dans un secteur dominé jusqu’à présent par Samsung, qui lancera ses nouveaux Galaxy Z dans quelques semaines. Parmi eux, on retrouve Google qui a déjà présenté le Pixel Fold et OnePlus qui est en train de finaliser les détails pour le lancement de son premier appareil pliable.

Eh bien, une fuite récente vient juste de révéler la date de présentation du premier smartphone pliable d’OnePlus, qui s’appellera finalement OnePlus Open.

L’OnePlus Open arrivera à la fin du mois d’août pour concurrencer le Samsung Galaxy Z Fold5

Une récente information publiée par le média Smartprix, qui a été confirmée par un tweet du célèbre leaker Max Jambor, affirme que l’OnePlus Open, le premier smartphone pliable d’OnePlus, sera officiellement présenté à New York le 29 août prochain.

Yes, I can confirm OnePlus Open will be unveiled on Aout 29th ✅https://t.co/JDsKCxn2gh — Max Jambor (@MaxJmb) Juillet 13, 2023

Selon cette même fuite, il est prévu que le premier smartphone pliable d’OnePlus soit doté d’un écran intérieur LTPO de 7,8 pouces avec une résolution 2K et d’un écran extérieur de 6,3 pouces, tous deux avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Sous le capot de l’OnePlus Open, on trouvera le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, une puce à huit cœurs qui sera accompagnée de différentes versions de mémoire RAM LPDDR5x jusqu’à 16 Go et de différentes options de stockage interne de type UFS 4.0, à partir de 256 Go.

En termes de photographie, l’OnePlus Open continuera de miser sur Hasselblad pour monter un triple module de caméras arrière composé d’un capteur principal de 48 mégapixels, d’un capteur ultra grand-angle de la même résolution et d’un capteur téléobjectif de 64 mégapixels. De plus, il disposera également d’une caméra frontale de 32 mégapixels et d’une caméra intérieure de 20 mégapixels.

En termes d’autonomie, tout semble indiquer que l’OnePlus Open sera équipé d’une grande batterie de 4 800 mAh avec une charge ultra-rapide SuperVOOC de 67W.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :