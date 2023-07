Samsung reprend le leadership mondial des ventes de téléphones mobiles

Samsung détrône également la puissante Apple.

Samsung, avec la gamme Galaxy S23 comme étendard de la marque, détrône Apple en termes de ventes

Samsung redevient la marque de smartphones la plus vendue au monde. Il le fait après avoir détrôné Apple, qui était en tête du classement lors des trimestres précédents. Ces données sont mises à jour pour le premier trimestre de 2023, des mois cruciaux pour Samsung car la fenêtre de lancement de la famille Galaxy S23, le produit phare annuel de l’entreprise, se situe dans cette période.

Comme l’a révélé Counterpoint, Samsung détient une part de marché mondiale de 21% en termes de ventes de terminaux, dépassant Apple qui a enregistré une part mondiale de 20%. La clé de cette ascension de Samsung, en plus de ses téléphones phares, réside dans l’accueil favorable réservé à ses smartphones de milieu de gamme, comme le Samsung A53.

Samsung domine, mais de peu

Un des éléments qui ressort concernant la domination de Samsung est que l’effet commercial du lancement de nouveaux terminaux ne sera pas aussi fort lors des trimestres suivants de l’année. Même s’ils présentent de nouveaux téléphones, ils ne seront pas les modèles haut de gamme que tout le monde attend. Cependant, avec son principal rival, Apple, marquant sa fenêtre de lancement vedette en septembre avec son célèbre Keynote, le dernier trimestre de l’année sera fort pour la pomme.

Le fait que Samsung domine est peut-être un motif de célébration, mais Apple reste très proche de Samsung, car seulement 1% les sépare en termes de ventes et les consommateurs peuvent fluctuer dans n’importe quelle direction. Pendant ce temps, derrière eux, se trouvent des entreprises solides telles que Xiaomi, avec 11% des ventes, Oppo (ainsi que OnePlus), avec 10%, VIVO avec 7% et HONOR avec 5%. Pendant les trimestres neutres, la domination du printemps et de l’été dépendra davantage des stratégies commerciales axées sur les gammes de milieu de gamme et, surtout, de la réaction des utilisateurs.

D’autres données importantes sur le marché des smartphones

Ces informations de Counterpoint ajoutent également de nombreux détails intéressants sur la situation actuelle du marché des smartphones et révèlent certains défis auxquels l’industrie devra faire face dans son ensemble. Par exemple, une baisse annuelle de 14% des ventes de téléphones dans le monde entier a été enregistrée, bien que les chiffres absolus restent élevés, avec 280,2 millions de téléphones vendus. De plus, les chiffres en Europe sont particulièrement alarmants, avec une chute de 41% des ventes, due principalement au conflit russo-ukrainien dans plusieurs pays de l’Est, dont l’Ukraine et la Russie. En réalité, la Russie se détourne des marques occidentales.

Bien que l’été n’attire généralement pas autant d’attention que les trimestres d’automne et d’hiver, il est clair que toute entreprise souhaiterait être en tête des ventes chaque trimestre. Par conséquent, nous devrons maintenant observer la stratégie adoptée par Samsung et Apple pour dominer le marché à court terme, ainsi que la stratégie à mettre en œuvre en Europe lorsque les chiffres de vente reviendront à la normale. De plus, avec l’essor de nouvelles tendances, telles que la mode des smartphones pliables, de nombreuses choses pourraient se produire dans un proche avenir.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :