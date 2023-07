Lancement officiel de xAI d’Elon Musk : des plans pour défier ChatGPT

En avril de cette année, Elon Musk, l’actuel PDG de Tesla et président exécutif et directeur technique de Twitter, a partagé ses plans pour un tout nouveau modèle d’IA. Il a déclaré qu’il avait pour vision de construire une « IA à la recherche maximale de la vérité ». Après cette annonce, beaucoup d’entre nous ont pensé qu’il s’appellerait « TruthGPT ». Mais en réalité, Elon l’a nommé xAI et l’a officiellement lancé.

Avec le lancement officiel de xAI, Elon Musk fait un pas de plus vers sa vision d’offrir un modèle d’intelligence artificielle à la recherche maximale de la vérité. Et il va sans dire qu’Elon est maintenant prêt à affronter ChatGPT, qui est l’IA générative qui a déclenché la nouvelle guerre de l’IA.

Comment xAI est né

En avril, Elon Musk a fusionné sa société écran, X Corp, avec Twitter, qu’il vient d’acquérir. Elon a confirmé que la fusion visait à donner vie à xAI et à surmonter les défis qui doivent être surmontés pour être au top de ChatGPT. (source)

Il est important de noter une chose : Elon Musk a utilisé la marque X pour sa vision d’une « application complète » sur le modèle de WeChat de Tencent. Néanmoins, en avril, Musk a expliqué la majeure partie de sa vision liée à l’IA.

Lors d’une interview exclusive avec Tucker Carlson, Musk a révélé son développement en cours d’une intelligence artificielle générative de nouvelle génération. xAI essaierait de comprendre la nature de l’univers. En faisant en sorte que le modèle le fasse, Elon a assuré qu’il était peu probable qu’il « anéantisse les humains ». (source)

Actuellement, pourquoi Elon Musk ferait-il une telle déclaration ? Lorsque OpenAI a lancé ChatGPT, beaucoup pensaient qu’il remplacerait bientôt les humains. Et à en juger par la qualité de l’IA au fil du temps, elle a en effet repris certaines tâches humaines. Cela a soulevé des inquiétudes quant à la prochaine génération de xAI.

Par conséquent, avec cette déclaration particulière, Elon Musk a essentiellement répondu aux préoccupations des personnes. Autrement dit, xAI n’est pas là pour prendre le contrôle des humains. Au lieu de cela, il comprendra la nature de l’univers et sera un coup de main pour les humains.

Mais l’IA d’Elon Musk peut-elle prendre le contrôle de ChatGPT ?

En y regardant de plus près, vous remarquerez que xAI a derrière lui une équipe assez éclectique. Il y a des employés d’OpenAI, de DeepMind, de Google Research, de Tesla, de Microsoft Research et de l’Université de Toronto. Ce portefeuille diversifié de l’équipe rend la nouvelle IA capable d’atteindre les étoiles.

De plus, Elon a acquis environ 10 000 GPU auprès de NVIDIA afin de former le Large Language Model (LLM). Ce modèle sera formé sur le même modèle que ChatGPT. Mais bien sûr, même si Elon Musk prend l’initiative de reprendre ChatGPT avec xAI, il tente actuellement de saper le récent lancement de Meta, Threads.

Comme certains le savent peut-être déjà, Threads est une plate-forme de type Twitter qui gagne en popularité. L’avocat de Twitter a même envoyé des menaces de poursuites à Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook et Meta. Musk pense que Meta a utilisé les anciens employés de Twitter pour créer Threads, ce qui a amené Meta à violer les termes et conditions.

Ainsi, malgré le lancement officiel de xAI, nous ne verrons pas beaucoup d’avancées de si tôt. Oui, Musk n’a pas officiellement révélé s’il porterait l’affaire Threads devant les tribunaux. Mais avant que Musk puisse porter cette affirmation devant le tribunal, l’équipe juridique de Musk a besoin de deux choses.

Tout d’abord, l’équipe a besoin d’une preuve valable que Meta a explicitement informé les anciens employés de Twitter qu’ils ont été embauchés pour créer un clone de Twitter. Deuxièmement, l’équipe a besoin de preuves que Meta a délibérément pris possession des secrets commerciaux de Twitter pour former Threads. Tout cela prendra du temps et stoppera la progression de xAI. Ainsi, il n’est pas encore clair si la nouvelle IA peut prendre le contrôle de ChatGPT d’OpenAI.

