L’un des Samsung Galaxy A les plus vendus de l’année dernière reçoit une importante mise à jour de sécurité.

Le Samsung Galaxy A52s dans ses quatre couleurs disponibles

Il y a quelque temps, Samsung a promis de mettre à jour ses meilleurs terminaux, à la fois haut de gamme et milieu de gamme, avec le dernier patch de sécurité Android et il faut dire que le géant coréen tient sa promesse car à ce stade du mois, près d’une vingtaine de téléphones de la marque ont reçu la dernière mise à jour Android.

Mais comme le rythme des mises à jour de Samsung est constant, la marque coréenne continue de déployer la mise à jour Android de juillet 2023 sur davantage de smartphones de son catalogue et le dernier à recevoir cette mise à jour est l’un de ses Galaxy A les plus vendus en 2022, le Samsung Galaxy A52s 5G.

Le Samsung Galaxy A52s 5G est mis à jour avec le patch de sécurité de juillet

Comme le confirme le média spécialisé SamMobile, la marque coréenne a déjà commencé à déployer la mise à jour Android de juillet sur les Samsung Galaxy A52s 5G en Pologne et on s’attend à ce qu’elle soit étendue aux modèles du reste des pays européens dans les prochains jours.

Cette nouvelle mise à jour de sécurité arrive sur les Galaxy A52s 5G de Pologne avec la version du firmware A528BXXS4EWG1. Ce firmware inclut le patch de sécurité de juillet 2023, qui résout plus de 90 vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité. Parmi celles-ci, 52 ont été fournies par Google et les 38 autres par Samsung.

De plus, le patch de sécurité de juillet corrige également quelques problèmes généraux détectés dans l’interface utilisateur et améliore la stabilité de l’appareil.

Une fois que cette mise à jour sera disponible dans toute l’Europe, vous pourrez vérifier si elle est déjà arrivée en accédant au menu Paramètres de votre Galaxy A52s 5G et en accédant à la section Mise à jour du logiciel, puis vous pourrez l’appliquer en appuyant simplement sur le bouton Télécharger et installer.

