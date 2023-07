C’est officiel : Microsoft augmente les prix de Xbox Game Pass

Microsoft a déjà commencé à avertir ses utilisateurs et a mis à jour les prix sur le site officiel de Xbox Game Pass.

Xbox Game Pass Ultimate est certainement l’abonnement le plus complet et intéressant de l’industrie du jeu vidéo.

Ce n’est pas parce que la nouvelle est connue que cela ne fait pas mal, et en effet, ce qui était un secret de polichinelle, cette augmentation de prix promise que Microsoft devait appliquer à tous les services d’abonnement de Xbox Game Pass, est devenue une réalité cet après-midi-même, lorsque la société de Redmond a commencé à avertir les utilisateurs de la plateforme par courrier électronique.

Je l’ai moi-même reçu il y a environ deux heures, avec un sujet clair nous informant directement que « Xbox met à jour ses prix et voici ce que vous devez savoir », pour ensuite nous expliquer dans le corps de l’email comment les nouveaux tarifs seront établis en France et quels avantages nous obtiendrons avec cette augmentation de prix.

Voici le courrier que Microsoft envoie à tous les abonnés de Xbox Game Pass :

En ce qui concerne les prix, l’abonnement Xbox Game Pass continuera d’avoir trois niveaux d’accès et trois prix mensuels, qui seront les suivants :

Xbox Game Pass pour PC – 9,99€/mois

Dans ce cas, le prix reste le même et il y aura toujours une offre d’accès au premier mois pour seulement 1 euro. Il inclut EA Play.

Xbox Game Pass pour console – 10,99€/mois

Le prix de cet abonnement augmente de 1 euro par mois, sans offre d’accès.

Xbox Game Pass Ultimate – 14,99€/mois

C’est l’abonnement le plus complet, comprenant également des jeux en cloud et une compatibilité avec les smartphones. Dans ce cas, il augmente de 2 euros chaque mois. Le prix comprend Gold et EA Play.

Xbox Game Pass, toutes les informations

Smartphones compatibles et tout ce qui est inclus

À ce stade, vous savez déjà que Xbox Game Pass met à jour chaque mois son catalogue en proposant toujours des titres de haute qualité pour tous les publics et tous les goûts, des simulateurs sportifs aux jeux de course automobile ou aux aventures graphiques AAA.

Cependant, tous les jeux ne sont pas disponibles sur le cloud et ne peuvent pas être exécutés sur les smartphones, donc vous devrez vérifier dans la bibliothèque de l’application quels titres sont compatibles.

Bien sûr, l’application est disponible sur iOS et Android, où elle peut être trouvée sur Google Play ainsi que sur Samsung Galaxy Store, étant compatible avec les smartphones équipés d’Android 6.0 ou version ultérieure ou les iPhones avec iOS 10 ou version ultérieure. Bien évidemment, vous aurez également besoin d’une manette de jeu avec Bluetooth dans certains cas.

En ce qui concerne les avantages que Microsoft propose après cette augmentation de prix, le courrier lui-même informe de tout ce qui suit.

Cela comprend des avantages tels que :

Les titres des Xbox Game Studios et de Bethesda Game Studios disponibles dès leur sortie.

Plus de trois fois le nombre de jeux de haute qualité depuis le lancement du service.

L’ajout constant de jeux incroyables, comme Starfield et Forza Motorsport.

Le multijoueur en ligne avec des amis.

Des récompenses gratuites incluses, telles que du contenu dans le jeu et des offres de partenaires, ainsi que des remises et des offres pour les membres.

Nous voulons que vous puissiez profiter de jeux incroyables afin de choisir ce qui convient le mieux à vos besoins et à votre budget de jeux vidéo.

