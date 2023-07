Robots qui comprennent les animaux domestiques ou doigts cyborgs : voici les derniers brevets de Samsung.

Samsung vient de recevoir l’acceptation d’un tas de brevets en robotique aux États-Unis.

Un prototype de robot de cuisine de Samsung préparant diligemment une vinaigrette.

Samsung compte déjà plusieurs applications de robotique dans son portfolio, comme ce robot de cuisine avec des doigts humanoïdes, l’exosquelette GEMS Hip Assistive Robot ou un robot de test de dos servant à tester la durabilité de ses appareils mobiles, la plupart étant présentés lors des dernières éditions du CES de Las Vegas et en attente d’une application commerciale pour faire le saut.

En tout cas, le géant sud-coréen ne dort pas et continue de réfléchir à la robotique, car comme nous l’ont rapporté nos collègues de SamMobile, Samsung aurait présenté plusieurs autres brevets liés aux robots aux États-Unis, recevant récemment l’acceptation de ces documents de la part de l’Office des brevets et des marques des États-Unis, ou USPTO pour ses initiales.

Samsung ne vit pas seulement de téléphones portables, car sa division robotique a presque terminé de nombreuses applications pour nous aider à la maison, avec nos animaux de compagnie ou pour réduire nos limitations de mobilité face aux maladies ou problèmes de santé.

Il semblerait que certains des prototypes présentés, tels que l’exosquelette GEMS Hip, pourraient être très proches de leur arrivée définitive sur les marchés, tandis que Samsung travaille maintenant sur une technologie capable de surveiller les mouvements et d’apporter une assistance à tout humanoïde ayant des déficiences de mobilité.

Ce robot ferait partie d’une famille de dispositifs axés sur les soins médicaux et de santé qui est développée par la filiale BotFit, offrant dans ce cas une assistance à la marche pour les personnes âgées ou ayant une mobilité réduite sur la base de trajets préprogrammés par les soignants. Cet appareil fonctionnerait en toute sécurité avec une protection même en cas d’erreurs de communication à distance, grâce à sa certification ISO 13849.

Les sources affirment que Samsung espère le rendre disponible d’ici la fin de cette année 2023.

En ce qui concerne les animaux de compagnie, il y a aussi des nouveautés, car le géant basé à Séoul a avancé dans ses technologies de suivi des mouvements pour comprendre nos animaux de compagnie et détecter ainsi leurs émotions. Ainsi, ce robot rond avec deux roues que nous n’avons pas encore pu voir en images sera capable de se déplacer et de se promener avec nos amis à fourrure, surveillant leurs émotions en temps réel.

Il dispose de caméras et de microphones pour détecter également les personnes et d’autres objets, écouter les sons de l’environnement et même se déplacer avec les animaux de compagnie et leurs propriétaires sans aucun problème pendant qu’ils se promènent.

Enfin, nous apprenons de Corée du Sud que Samsung serait également en train de finaliser une main cyborg avec deux doigts et des capteurs intégrés qui pourra saisir et tenir des objets pour nous aider dans les tâches ménagères, ainsi qu’un mini-robot pulvérisateur qui pourra vaporiser des désinfectants dans les lieux publics pour éviter les maladies contagieuses, par exemple, ou encore pour dispenser des parfums dans la maison ou des applications similaires.

Le futur est maintenant !

