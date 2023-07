Les 10 principales fonctionnalités à tester avec la version bêta publique d’iOS 17

Vous envisagez de tester la version bêta publique d’iOS 17 ? Du nouveau mode d’affichage intelligent aux nouvelles fonctionnalités de santé, des widgets interactifs à la nouvelle expérience Messages, en via la messagerie vocale en direct, les nouvelles fonctionnalités impressionnantes des AirPods Pro, Apple Maps hors ligne, et bien plus encore, voici les 10 principales fonctionnalités d’iOS 17 que vous devriez essayer.

iOS 17 est testé par les développeurs depuis le début du mois de juin et la version bêta publique vient d’être lancée.

Apple a changé les choses cette année en rendant même la version bêta pour les développeurs gratuite pour tous. Mais l’arrivée de la version bêta publique marque un point plus stable dans le processus de test où Apple est à l’aise avec l’installation du logiciel par des non-développeurs.

Même si la version bêta d’iOS 17 est assez stable à ce stade, les bugs et les problèmes de performance sont fréquents pendant la période bêta. N’oubliez donc pas de faire une sauvegarde de votre iPhone sous iOS 16 au cas où vous souhaiteriez rétrograder.

Cela dit, je n’ai pas rencontré de problèmes majeurs au cours des dernières semaines de test d’iOS 17.

Bon, passons aux meilleures fonctionnalités d’iOS 17 !

Les 10 meilleures fonctionnalités à tester avec la version bêta d’iOS 17

Mode veille Affiches de contact Boîte vocale en direct Audio adaptative avec les AirPods Pro 2 Cartes Apple hors ligne Partagez vos mots de passe avec vos amis, votre famille et vos collègues Supprimer automatiquement les codes 2FA de l’iPhone Widgets interactifs Messages : nouvelle interface et stickers Distance de l’écran pour la santé des yeux

Mode veille de l’iPhone

Apple améliore l’expérience de l’écran de verrouillage cette année dans iOS 17 avec le nouveau mode Veille du paysage pour l’iPhone.

Certaines des options disponibles incluent des configurations personnalisables à double vue, tandis que d’autres proposent différents cadrans d’horloge qui occupent tout l’écran. Découvrez tous les détails dans notre guide complet :

Un autre moyen astucieux de personnaliser iOS 17 est la création d’affiches de contact. Il existe de nombreuses façons de créer des designs différents et vous pouvez les créer pour vous-même ou pour d’autres personnes.

Boîte vocale en direct

La messagerie vocale en direct vous permet de savoir si vous souhaitez prendre un appel pendant que quelqu’un laisse un message, sans avoir à le rappeler.

AirPods Pro 2 Adaptive Audio

Avec iOS 17, les AirPods Pro bénéficient d’une série de nouvelles fonctionnalités qui relèvent de la magie. Découvrez de plus près l’Audio adaptative avec les AirPods Pro 2.

Apple Maps hors ligne

Vous voulez économiser de la batterie ou vous n’avez pas de connexion là où vous allez ? Avec iOS 17, vous pouvez télécharger Apple Maps pour une utilisation hors ligne.

Mots de passe partagés

Le partage des mots de passe avec n’importe qui ou n’importe quel groupe est transparent grâce à la possibilité de créer des coffres-forts iCloud partagés.

Suppression automatique des codes 2FA

Simple et très utile, iOS 17 permet de supprimer automatiquement les codes 2FA après leur utilisation.

Widgets interactifs

Les widgets bénéficient d’une belle mise à jour avec des fonctionnalités directement sur votre écran d’accueil ou de verrouillage. Voici un aperçu de leur utilisation avec le widget de l’application Accueil.

Autocollants Messages et nouvelle interface utilisateur

Au lieu de limiter les réponses emoji aux six choix de tapback, avec iOS 17 vous pouvez répondre à n’importe quel texte ou image avec un emoji ou un sticker personnalisé.

Les applications iMessage sont également dotées d’une nouvelle interface utilisateur.

Distance entre les écrans

Il s’agit d’une nouvelle fonction de santé oculaire qui aide à prévenir la fatigue oculaire à tous les âges et à réduire le risque de myopie chez les enfants.

Il est facile à mettre en place et très efficace.

Ok, une fonction bonus.

Voix personnelle

Personal Voice est une fonction impressionnante qui permet aux utilisateurs de conserver leur voix au cas où ils la perdraient à l’avenir. Que vous soyez atteint d’une maladie dégénérative ou que vous souhaitiez simplement vous préparer, Personal Voice vous permet de créer et de stocker en toute sécurité une réplique de votre voix.

Qu’en pensez-vous ? Quelles sont vos fonctionnalités préférées dans iOS 17 ? En ai-je oublié une que vous aimez ? Faites-nous part de vos réflexions sur nos réseaux sociaux !

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :