Windows 11 version 22H2 Build 22621.2066 corrige un certain nombre de problèmes

Une nouvelle version de Windows 11 est désormais disponible dans le canal Release Preview pour les utilisateurs de Windows Insider. Cette mise à jour concerne spécifiquement la version 22H2 de Windows 11. La dernière version cumulative de Windows 11 inclut plusieurs corrections de bugs et introduit un nouveau changement.

La version 22621.2066 de Windows 11 est étiquetée KB5028254. Il s’agit d’une mise à jour Release Preview, ce qui indique que les fonctionnalités et les modifications incluses dans cette mise à jour sont susceptibles d’être incluses dans la prochaine version, qui sera publiée prochainement. Les mises à jour Release Preview sont considérées comme les versions les plus proches des mises à jour stables dans le cadre du programme Windows Insider.

En ce qui concerne les changements et les nouveaux ajouts, la dernière version de Windows 11 22621.2066 corrige un certain nombre de problèmes. Avec cette version, le panneau d’entrée logiciel de l’écriture manuscrite (SIP), le moteur d’écriture manuscrite et le contrôle d’encrage intégré de l’écriture manuscrite prennent en charge le niveau de conformité 2 de la norme GB18030-2022. Vous pouvez consulter le changelog officiel ci-dessous.

Windows 11 KB5028254 Changelog

Nouveau ! Cette mise à jour concerne le panneau d’entrée logiciel (SIP) de l’écriture manuscrite, le moteur d’écriture manuscrite et le contrôle d’encrage intégré de l’écriture manuscrite. Ils prennent désormais en charge le niveau de conformité GB18030-2022 2. De ce fait, ils répondent aux exigences du niveau 3.

Cette mise à jour corrige un problème dans la plateforme de notification Windows. Ce problème affecte la consommation d’énergie de votre appareil.

Cette mise à jour concerne les services de notification push de Windows (WNS). Elle rend la connexion entre le client et le serveur WNS plus fiable.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte les appareils hybrides connectés. Vous ne pouvez pas vous connecter à ces appareils s’ils ne sont pas connectés à Internet. Cela se produit lorsque vous utilisez un code PIN Windows Hello for Business ou des informations d’identification biométriques. Ce problème s’applique à un déploiement de confiance dans le nuage.

Cette mise à jour affecte les profils Windows Autopilot. Le processus de téléchargement de la stratégie Windows Autopilot est plus résistant. Cela est utile lorsqu’une connexion réseau peut ne pas être entièrement initialisée. Cette mise à jour augmente le nombre de tentatives lorsque vous essayez de télécharger le profil Windows Autopilot.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte les abonnements de transfert d’événements. Lorsque vous ajoutez un canal d’événements à l’abonnement, il transmet les événements dont vous n’avez pas besoin.

Cette mise à jour corrige un problème affectant le référentiel Windows Management Instrumentation (WMI). Cela provoque une erreur d’installation. Le problème survient lorsqu’un périphérique ne s’arrête pas correctement.

Cette mise à jour résout un problème affectant certains processeurs. Le rapport sur le cache L2 n’est pas cohérent.

Cette mise à jour rend les paramètres de luminosité plus précis.

Cette mise à jour améliore les indices pour certaines lettres de la famille de polices Verdana Pro.

Cette mise à jour concerne les pilotes d’imprimante en mode utilisateur. Ils se déchargent de manière inattendue. Cela se produit lorsque vous imprimez à partir de plusieurs files d’attente vers le même pilote d’imprimante.

Cette mise à jour affecte les contrôles d’édition de texte dans XAML. Vous ne pouvez plus modifier les contrôles une fois qu’ils sont en lecture seule. Cela se produit lorsque vous utilisez le nouvel éditeur de solution d’entrée Microsoft pour le japonais, le chinois et le coréen.

Cette mise à jour permet à Narrator d’annoncer l’étiquette « Changer la clé du produit ».

Cette mise à jour corrige un problème affectant le profil de pare-feu Defender. Il ne parvient pas à passer automatiquement d’un réseau local de confiance à un réseau public.

Cette mise à jour met à jour les profils COSA (Country and Operator Paramètres Asset).

Cette mise à jour résout un problème qui affecte un travail d’impression. Un changement de mode IPP (Internet Printing Protocol) inattendu peut entraîner l’arrêt brutal de la tâche d’impression. Cela se produit lorsqu’il existe un pilote de fournisseur de matériel indépendant (IHV).

Cette mise à jour résout un problème qui affecte certains périphériques de réseau étendu sans fil (WWAN). Après chaque redémarrage, une boîte de dialogue réapparaît. Elle vous demande de passer à la carte SIM intégrée (eSIM) même si vous choisissez Non.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte certains périphériques audio et d’affichage. Ils sont absents lorsque votre système sort de son état de veille.

Cette mise à jour résout un problème de blocage dans la sécurité du protocole Internet (IPsec). Lorsque vous configurez des serveurs avec des règles IPsec, ils ne répondent plus. Ce problème affecte les serveurs virtuels et physiques.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte le service MPSSV. Ce problème entraîne le redémarrage répété de votre système. Le code d’erreur d’arrêt est 0xEF.

Cette mise à jour concerne la liste de blocage des pilotes vulnérables du noyau Windows, DriverSiPolicy.p7b. Elle ajoute les pilotes qui sont à risque pour les attaques BYOVD (Bring Your Own Vulnerable Driver).

Cette mise à jour résout un problème affectant Windows Defender Application Control (WDAC). Le problème copie les politiques WDAC non signées sur la partition de disque EFI (Extensible Firmware Interface). Cette partition est réservée aux politiques signées.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte WDAC. L’option « Disabled : Script Enforcement » peut créer des événements d’audit dont vous n’avez pas besoin.

Cette mise à jour corrige un problème affectant les widgets. Ils se détachent de la barre des tâches lorsque vous ne vous y attendez pas.

Cette mise à jour corrige un problème affectant le pilote du système de fichiers fastfat. Il ne répond plus à cause d’une condition de course.

Cette mise à jour corrige un problème affectant les entrées/sorties sur Server Message Block (SMB). Elle peut échouer lorsque vous utilisez l’algorithme de compression LZ77+Huffman.

Si vous avez déjà mis à jour vers Windows 11, version 22H2, vous aurez la possibilité d’installer cette version si vous êtes un Windows Insider dans le canal de prévisualisation. Pour vérifier la mise à jour, allez dans Paramètres > ; Windows Update > ; Vérifier les mises à jour.

Articles connexes :

Source

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :