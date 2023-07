98 pouces, 8K et un prix d’environ 40 000 dollars: voici la nouvelle super-télé de Samsung

Voici tout ce que vous devez savoir sur la Samsung Neo QLED 8K, la nouvelle télévision haut de gamme du géant coréen.

Voici à quoi ressemble le nouveau Samsung Neo QLED 8K de 98 pouces

Samsung continue de peaufiner les détails pour le lancement de ses nouveaux smartphones pliables, les Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5, qui augmenteront leurs prix par rapport à la génération précédente. En attendant, le fabricant coréen continue de lancer de nouveaux produits sur le marché, et le dernier en date est une télévision super haut de gamme accessible à très peu de personnes.

Comme nous l’apprend SamMobile, Samsung vient de lancer en Corée du Sud un nouveau téléviseur haut de gamme avec une taille de 98 pouces, une résolution 8K et un prix d’environ 40 000 dollars.

Samsung Neo QLED 8K, toutes les informations

Sur le plan esthétique, le Samsung Neo QLED 8K a un design très épuré, avec des bordures assez fines et un dos en métal où sont placées une partie des haut-parleurs. Il dispose également d’un profil latéral extrêmement fin et est compatible à la fois avec l’éclairage intelligent Philips Hue et le boîtier One Connect, ce qui facilite l’installation de ce téléviseur énorme.

En ce qui concerne ses spécifications, le Samsung Neo QLED 8K est un téléviseur de 98 pouces avec une résolution 8K, équipé d’un panneau Mini LED de grande qualité. Ce panneau a un taux de rafraîchissement variable de 144 Hz avec prise en charge de l’AMD FreeSync Premium Pro, il dispose d’un revêtement anti-reflets pour réduire les reflets et les éblouissements, et il est compatible avec les normes HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, HDR10+ Gaming et HLG.

Sous le capot de ce téléviseur, on trouve une puce Neo Quantum Processor 8K qui exécute le système d’exploitation Tizen 7.0, qui comprend une grande variété de fonctionnalités telles que Bixby, Samsung Gaming Hub, Samsung TV Plus, Samsung Health, SmartThings Hub, Game Bar 3.0 et Super Ultrawide Game View.

Le Samsung Neo QLED 8K de 98 pouces n’est pas non plus en reste en termes de connectivité, avec quatre ports HDMI 2.1, plusieurs ports USB, un port de sortie optique, un port RF, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2, Tap Sound, Tap View, Miracast, Wireless DeX et AirPlay 2.

Côté audio, ce nouveau téléviseur haut de gamme de Samsung mise sur une configuration de haut-parleurs 6.4.4 canaux avec une sortie audio de 120 W, compatibles avec Dolby Atmos Wireless, Q-Symphony 3.0, Object Tracking Sound, Adaptive Sound+ et Active Voice Amplifier.

Samsung Neo QLED 8K : disponibilité et prix

Le nouveau Samsung Neo QLED 8K de 98 pouces est déjà disponible à l’achat en Corée du Sud, au prix de 49 900 milliards de wons coréens, soit environ 35 000 euros.

