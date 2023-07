Bubble Characters: ce « ChatGPT pour les jeunes » de Google est mort avant même d’être lancé.

Google avait en tête un chatbot IA conçu pour la Génération Z, mais l’a abandonné silencieusement après la restructuration de ses équipes d’intelligence artificielle.

Les jeunes ne savent pas vivre sans leur téléphone portable, mais l’IA représentera une révolution à la hauteur du smartphone et de la connectivité mondiale.

Le même jour où Google Bard apprend l’français et se déploie en Europe officiellement, nous apprenons également, grâce à CNBC, que le géant de Mountain View travaillait secrètement sur un autre service IA spécifiquement conçu pour la Génération Z, les plus jeunes, quelque chose comme un chatbot pour jeunes avec des personnages de dessins animés.

Ce nouveau service s’appelait « Bubble Characters » et était développé en parallèle avec Bard, bien que la fusion des divisions IA en un seul groupe appelé Google Deepmind ait entraîné une restructuration complète du département et l’abandon de ces projets qui ne sont plus prioritaires pour Google.

Il n’est pas nouveau que Google abandonne ses projets et services, mais « Bubble Characters » n’a même pas pu devenir le chatbot IA spécifiquement conçu pour les plus jeunes.

Voici à quoi ressemblait « Bubble Characters », l’intelligence artificielle pour la Génération Z

Le fait est que nous n’avons rien pu voir de cette application, même pas des captures d’écran, nous n’avons donc que les détails qui nous ont été dévoilés par des sources et mentionnant un service de chatbot IA avec des personnages numériques interactifs, presque comme un métavers, qui participaient activement aux conversations et même offraient des conseils aux jeunes garçons et filles.

Google n’a pas fait de commentaires non plus, n’a pas voulu expliquer la fonctionnalité du service ni lui donner plus de visibilité, car son développement a simplement été abandonné en raison de la baisse de priorité de « Bubble Characters » par rapport à d’autres services comme Bard.

Cependant, certaines sources indiquent que dans cette application, des conversations « humaines » et « intéressantes pour la GenZ » étaient présentées, soutenues par des modèles de langage et des données massives permettant de comprendre et de générer du texte similaire à celui d’un être humain. Voici ce que disait la description de « Bubble Characters » :

Ce qui a commencé comme quelque chose d’un roman de science-fiction est devenu la prochaine génération de conversations computationnelles à un niveau humain.

En ce qui concerne la fonctionnalité, ce chatbot pour les plus jeunes disposait d’une voix amicale d’un personnage de dessin animé, qui participait aux conversations, posait des questions de suivi et offrait même des conseils sur les relations personnelles.

Nous ne savons pas s’il sera possible de récupérer ce service « Bubble Characters » à l’avenir, mais nous savons que de nombreux ingénieurs assignés à son développement ont rejoint les équipes de Bard dans le cadre de cette réorganisation des ressources, afin de progresser plus rapidement avec le chatbot qui est directement en concurrence avec ChatGPT et OpenAI.

Certains de ces employés ont indiqué que la demande de leurs responsables était de « faire une pause dans leur travail pour améliorer Bard avant son lancement », il est donc possible que ce service pour la GenZ refasse surface à l’avenir.

