Voici le nouveau jeu gratuit de l’Epic Games Store pour les joueurs PC

Train Valley 2 est le nouveau jeu gratuit de l’Epic Games Store pour cette semaine.

Il est actuellement très facile de trouver des offres de jeux vidéo sur toutes les plateformes, mais il est vrai que celles sur PC sont souvent un événement, que ce soit sur Steam ou sur l’Epic Games Store. En réalité, s’il y a quelque chose de même mieux que les offres de prix fous, ce sont les jeux gratuits que l’on peut trouver sur ces plateformes et bien d’autres. Dans le cas de la boutique d’Epic Games, nous avons toujours la certitude qu’ils ajouteront un nouveau jeu gratuit chaque semaine, et aujourd’hui nous en avons déjà un nouveau.

Alors que la semaine dernière nous étions surpris par l’inclusion de Grime: Tinge of Terror, nous avons maintenant entre les mains une proposition qui combine presque parfaitement la microgestion, le genre tycoon et les casse-tête. Plus précisément, il s’agit de Train Valley 2, un jeu dans lequel nous devrons prendre les rênes d’une entreprise de trains pour la faire croître grâce à notre gestion, tout en faisant progresser notre communauté grâce à la construction de voies ferrées.

Vous serez peut-être heureux de savoir que Train Valley 2 a un grand nombre d’avis majoritairement positifs sur Steam (où vous pouvez l’obtenir au prix de 4,37 euros), précisément plus de 1 750. Oui, évidemment, Steam est une autre plateforme, mais il n’y a pas d’option pour soumettre des avis sur l’Epic Games Store. Quoi qu’il en soit, vous pouvez obtenir le jeu totalement gratuitement sur la boutique d’Epic Games.

« Train Valley 2 est un jeu de casse-tête tycoon sur les trains. Prenez possession de votre entreprise ferroviaire depuis la révolution industrielle jusqu’au futur. Répondez aux besoins des villes et industries de la vallée. Construisez des voies ferrées, améliorez vos locomotives et gardez tout en ordre sans retard ni accident », c’est ainsi qu’ils présentent le jeu sur l’Epic Games Store.

Téléchargez GRATUITEMENT Train Valley 2 sur l’Epic Games Store

Pour conclure, il convient de mentionner que cette promotion sera valable jusqu’au 20 juillet, date à laquelle un nouveau jeu gratuit sera ajouté à la mentionnée boutique. En réalité, ce même jour nous recevrons deux nouveaux jeux gratuits. Plus précisément, nous recevrons Murder by Numbers, une aventure d’enquête et de résolution de puzzles à la manière de picross, et The Elder Scrolls: Online. Sans aucun doute, ce sont deux propositions très différentes, ce qui rendra votre bibliothèque de jeux sur l’Epic Games Store encore plus variée que ce qu’elle est déjà.

