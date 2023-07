Apple AirPlay trouvé dans la dernière version de l’application Tesla pour iPhone après que Musk ait signalé son support

Apple CarPlay n’arrivera probablement jamais sur les Tesla EV, mais il semble que la prochaine étape soit en cours.

Cela fait plus d’un an qu’Elon Musk a déclaré que Tesla envisagerait d’ajouter la prise en charge d’AirPlay pour améliorer la qualité audio sans fil de la musique provenant des iPhones. À l’époque, Elon Musk avait tweeté qu’il « discuterait de cette question et d’autres améliorations avec les ingénieurs audio de Tesla » lorsqu’on lui avait demandé s’il était possible d’intégrer le support AirPlay dans les Teslas.

Aujourd’hui, il semble que l’équipe d’ingénieurs audio de Tesla ait commencé à préparer le terrain pour la technologie audio sans fil d’Apple. C’est ce qu’affirme @Tesla_iOS_App sur Twitter, qui a décompilé la dernière version de l’application Tesla pour iPhone afin de découvrir toute référence intéressante :

allowsAirPlayForMediaPlayback

Bien qu’il n’y ait aucun signe de fonctionnement d’AirPlay entre l’iPhone et Tesla pour le moment, cette référence est un indicateur très fort que la méthode de streaming audio basée sur le wifi est en cours de développement.

Si l’on ajoute à cela le signal positif envoyé par Musk il y a un an, il semble plausible que nous puissions voir AirPlay ajouté aux véhicules électriques Tesla cette année.

Apple a radicalement modifié AirPlay il y a quelques années pour prendre en charge la lecture audio en 24 bits/48 kHz par wifi. Outre une qualité audio maximale, la prise en charge d’AirPlay permettrait aux conducteurs et aux passagers d’envoyer de la musique et des podcasts de l’iPhone vers le système audio de la Tesla sans avoir à effectuer de couplage Bluetooth.

Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de cette histoire au cours des prochaines semaines. Vous pouvez télécharger la dernière version de Tesla pour iPhone sur l’App Store.



