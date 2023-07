Le calendrier Google reçoit un nouveau widget pour consulter vos rendez-vous plus aisément

Google dispose d’un écosystème complet d’applications propres qui nous sont très utiles au quotidien et nous aident à améliorer la productivité comme Google Keep, Google Docs, l’Assistant Google ou le calendrier de Google. L’un des éléments les plus pratiques de ces applications est leurs widgets, car ils nous permettent d’accéder directement aux fonctions de celles-ci depuis l’écran d’accueil de notre terminal.

Eh bien, après avoir annoncé un nouveau widget pour Google Assistant, la grande G vient de mettre à jour son application de calendrier avec un widget qui vous permettra de consulter vos rendez-vous de manière beaucoup plus confortable.

Le compte officiel de Google Calendar sur Twitter a récemment partagé un tweet, que nous vous laissons ci-dessous, avec une vidéo montrant un nouveau widget Android pour le calendrier de Google avec un design renouvelé basé sur Material You.

New look, same #GoogleCalendar. Check out the new design of our Android widget! ???? pic.twitter.com/fwpxIC66Br

— Google Calendar (@googlecalendar) 11 juillet 2023