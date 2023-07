La nouvelle version d’iOS présente deux fonctionnalités qui étaient déjà présentes sur Android depuis des années.

La première version bêta publique d’iOS 17 est désormais disponible et introduit certaines fonctionnalités que les utilisateurs d’Android peuvent déjà utiliser sur leurs téléphones depuis longtemps.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra et l’iPhone 14 Pro, les deux principales références d’Android et d’iOS

La première version bêta publique d’iOS 17 est arrivée cette semaine avec plusieurs nouveautés intéressantes. Maintenant, les propriétaires d’iPhone compatibles peuvent déjà essayer la prochaine grande mise à jour du système d’exploitation d’Apple sans avoir à attendre la sortie officielle à la fin de cette année. De plus, avec cette première version bêta publique, deux fonctionnalités ont été introduites qui n’étaient pas disponibles dans les versions précédentes.

De plus, ces fonctionnalités sont des fonctionnalités que les utilisateurs d’Android peuvent déjà utiliser sur leurs appareils depuis un certain temps et qu’Apple a décidé d’adopter dans son propre système d’exploitation.

iOS 17 introduit les captures d’écran prolongées et la prise en charge de plusieurs langues sur Siri

Alors que c’est avec Android 12 que Google a introduit la possibilité de prendre des captures d’écran prolongées d’applications, de documents ou de pages Web complètes, certains fabricants les avaient déjà intégrées dans leurs surcouches personnalisées.

Maintenant, Apple a ajouté cette fonctionnalité à ses iPhone. Ainsi, les utilisateurs peuvent capturer des pages Web, des documents ou des applications en une seule image, sans avoir besoin de faire plusieurs captures d’écran.

Ce n’est pas la seule nouveauté introduite par iOS 17 et déjà disponible sur Android. Apple a également ajouté la prise en charge multilingue de Siri, ce qui indique que l’assistant sera désormais capable de répondre à des requêtes dans différentes langues, bien que cette fonctionnalité soit initialement disponible uniquement avec certaines langues sélectionnées, notamment plusieurs langues utilisées en Inde ainsi que l’anglais. Sur Android, l’Assistant Google est multilingue depuis 2018, comme nous le rappelle TechCrunch.

Les deux fonctionnalités sont disponibles dans la version bêta publique d’iOS 17 et seront disponibles pour tous les utilisateurs d’iPhone compatibles à l’automne de cette année, lorsque Apple lancera sa mise à jour de manière définitive.

