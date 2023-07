Elon Musk a créé une nouvelle entreprise axée sur l’IA pour « comprendre la véritable nature de l’univers ».

xAI, la nouvelle entreprise d’Elon Musk compte déjà une douzaine d’employés, tous des hommes.

Elon Musk annonce xAI, une nouvelle entreprise axée sur l’IA

Les excentricités d’Elon Musk semblent ne pas avoir de fin, car après avoir accepté l’invitation de Mark Zuckerberg à se battre dans un combat de MMA, ce que les parents de Musk essaient d’éviter, le propriétaire d’entreprises telles que X (Twitter), Tesla, SpaceX ou Neuralink vient d’annoncer qu’il a créé une nouvelle entreprise basée sur l’IA.

Cette nouvelle entreprise a été baptisée xAI et a pour ambition « de comprendre la véritable nature de l’univers ».

Voici tout ce que nous savons sur xAI, la nouvelle entreprise d’Elon Musk

Comme nous pouvons le lire sur CNN.com, hier même, Elon Musk a publié un tweet, que nous vous laissons ci-dessous, dans lequel il annonçait la création de xAI, une entreprise axée sur l’intelligence artificielle qui cherche à « comprendre la réalité ».

Announcing formation of @xAI to understand reality — Elon Musk (@elonmusk) 12 juillet 2023

Cette nouvelle entreprise dispose déjà d’un site web officiel qui confirme que Musk est le PDG de cette entreprise et qu’elle compte déjà une douzaine d’employés, tous des hommes, y compris le magnat sud-africain lui-même. De plus, ce site web explique également que xAI « travaillera en étroite collaboration avec X (Twitter), Tesla et d’autres entreprises pour progresser vers notre mission », qui n’est autre que « comprendre la véritable nature de l’univers ».

Il faut rappeler que Musk a été l’un des premiers sponsors d’OpenAI, l’entreprise chargée de créer ChatGPT, le chatbot conversationnel qui est très populaire actuellement, mais il a ensuite critiqué cette entreprise pour avoir introduit des mesures de sécurité visant à empêcher le chatbot à la mode de donner des réponses biaisées ou sexistes.

À cet égard, après qu’un utilisateur ait demandé sur Twitter au PDG d’OpenAI, Sam Altman, s’il était possible de « désactiver le mode d’éveil » dans ChatGPT, Musk lui a répondu ce qui suit:

« Le danger de former une IA à mentir, c’est-à-dire à s’éveiller, est mortel »

Curieusement, cette annonce de la nouvelle entreprise d’Elon Musk intervient quelques mois après que le millionnaire excentrique ait affirmé dans une interview que l’IA pourrait causer « la destruction de la civilisation » et qu’il se soit joint à d’autres dirigeants de la technologie pour demander une pause dans la course à l’IA qui était « hors de contrôle ».



