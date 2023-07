iOS 17 : la première bêta publique déjà disponible

Apple a récemment annoncé le lancement d’iOS 17 lors de l’événement WWDC 2023. La société a lancé des versions bêta pour les développeurs du système d’exploitation pour iPhone. Et maintenant il est temps pour la bêta publique. La première version d’iOS 17 n’avait pas beaucoup de nouvelles fonctionnalités, mais elle s’est améliorée avec le passage des mises à jour.

iOS 17 Public Beta 1 : Ce qui est inclus et comment le télécharger

La première version bêta publique d’iOS 17 est maintenant disponible. Et les utilisateurs peuvent avoir une idée de ce qui arrive sur leur iPhone. Pour le télécharger, les utilisateurs doivent répondre à certaines exigences, telles que disposer du bon équipement, d’un mobile ou d’une licence de développeur. Les bêtas publiques sont disponibles après les bêtas fermées pour obtenir les commentaires des utilisateurs qui les installent et fournir des commentaires à l’entreprise pour peaufiner les différentes sections.

La version bêta publique 1 d’iOS 17 inclut la fonction Standby, la nouvelle interface d’appel et les fonctionnalités de base du système. Les utilisateurs peuvent le tester avant que la version stable ne soit disponible. Pour télécharger la version bêta, les utilisateurs doivent se rendre sur le site officiel du programme bêta d’Apple et s’inscrire. Ensuite, ils doivent aller dans « Paramètres », « Général » et rechercher l’onglet « Mise à jour du logiciel » pour télécharger la version bêta.

Il est important de garder à l’esprit que même si les bêtas publiques sont plus raffinées, elles restent des bêtas. L’installation d’une version bêta sur un appareil mobile principal peut entraîner des problèmes ou réduire l’autonomie de la batterie. Cependant, ces problèmes sont généralement réglés avec des mises à jour.

En conclusion, la bêta publique 1 d’iOS 17 est désormais disponible. Et les utilisateurs peuvent le télécharger pour avoir un aperçu de ce qui arrive sur leur iPhone. Il est important de garder à l’esprit qu’il s’agit toujours d’une version bêta et qu’il peut y avoir quelques problèmes.

Si vous décidez de procéder à l’installation sur votre appareil principal, préparez-vous à d’éventuels problèmes et rappelez-vous que l’expérience bêta n’est pas entièrement sans problème.

Fonctionnalités iOS 17

iOS 17 est la dernière version du système d’exploitation mobile d’Apple pour iPhone et iPad. Il a été annoncé lors de la WWDC 2023 le 5 juin 2023 et la première version bêta du développeur a été publiée le même jour. La version bêta publique a été publiée le 12 juillet 2023 et la version finale est attendue en septembre 2023.

Voici quelques-unes des nouvelles fonctionnalités d’iOS 17 :

Mode veille: Ce nouveau mode permet à votre iPhone d’entrer dans un état de faible consommation tout en vous fournissant des informations consultables. Par exemple, vous pouvez voir l’heure, la date, la météo et les notifications sans avoir à réveiller votre téléphone.

Ce nouveau mode permet à votre iPhone d’entrer dans un état de faible consommation tout en vous fournissant des informations consultables. Par exemple, vous pouvez voir l’heure, la date, la météo et les notifications sans avoir à réveiller votre téléphone. Affiches de contact : Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de personnaliser l’apparence de votre profil lorsque vous interagissez avec d’autres utilisateurs d’iPhone. Vous pouvez configurer votre affiche de contact pour inclure des photos de profil, une typographie spéciale et des couleurs de police, et bien plus encore.

Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de personnaliser l’apparence de votre profil lorsque vous interagissez avec d’autres utilisateurs d’iPhone. Vous pouvez configurer votre affiche de contact pour inclure des photos de profil, une typographie spéciale et des couleurs de police, et bien plus encore. Messagerie vocale en direct : Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de voir une transcription en direct des messages vocaux au fur et à mesure qu’ils sont laissés. Ceci est utile pour les personnes malentendantes ou qui souhaitent analyser rapidement un message vocal avant de l’écouter.

Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de voir une transcription en direct des messages vocaux au fur et à mesure qu’ils sont laissés. Ceci est utile pour les personnes malentendantes ou qui souhaitent analyser rapidement un message vocal avant de l’écouter. FaceTime sur Apple TV : Cette nouvelle fonctionnalité vous permet d’utiliser votre Apple TV comme écran pour les appels FaceTime. C’est idéal pour passer des appels de groupe ou pour partager votre écran avec d’autres.

Cette nouvelle fonctionnalité vous permet d’utiliser votre Apple TV comme écran pour les appels FaceTime. C’est idéal pour passer des appels de groupe ou pour partager votre écran avec d’autres. Stickers animés : Vous pouvez désormais créer des stickers animés à partir de Live Photos. C’est un excellent moyen d’ajouter de la personnalité à vos messages et à vos publications sur les réseaux sociaux.

Vous pouvez désormais créer des stickers animés à partir de Live Photos. C’est un excellent moyen d’ajouter de la personnalité à vos messages et à vos publications sur les réseaux sociaux. Correction automatique améliorée : Apple a amélioré l’algorithme de correction automatique dans iOS 17. Cela devrait se traduire par moins de fautes de frappe et des prédictions plus précises.

Apple a amélioré l’algorithme de correction automatique dans iOS 17. Cela devrait se traduire par moins de fautes de frappe et des prédictions plus précises. Plus de « Hey » pour l’activation de Siri : Vous pouvez maintenant activer Siri en disant simplement « Hey Siri » ou en appuyant longuement sur le bouton latéral. Vous n’avez plus besoin de dire « Hey Siri » avant chaque commande.

Vous pouvez maintenant activer Siri en disant simplement « Hey Siri » ou en appuyant longuement sur le bouton latéral. Vous n’avez plus besoin de dire « Hey Siri » avant chaque commande. Suivi de l’humeur et journalisation : Apple a ajouté une nouvelle fonctionnalité appelée « Mood » à l’application Santé. Cette fonctionnalité vous permet de suivre votre humeur tout au long de la journée et d’écrire comment vous vous sentez.

Apple a ajouté une nouvelle fonctionnalité appelée « Mood » à l’application Santé. Cette fonctionnalité vous permet de suivre votre humeur tout au long de la journée et d’écrire comment vous vous sentez. Améliorations partagées des AirTags et des AirPods : Les AirTags et les AirPods peuvent désormais être partagés avec d’autres personnes. C’est idéal pour les familles ou pour les personnes qui souhaitent partager leurs appareils avec des amis.

Les risques ou inconvénients potentiels de l’installation d’un logiciel bêta sur un appareil principal

Le logiciel bêta est un logiciel de pré-version qui est encore en cours de développement et peut contenir des bugs, des problèmes de performances et d’autres problèmes. L’installation d’un logiciel bêta sur votre appareil principal peut présenter les risques ou inconvénients potentiels suivants :

Votre appareil peut ne pas fonctionner correctement. Le logiciel bêta n’est pas aussi stable que la version finale du logiciel, il est donc plus susceptible de planter, de se bloquer ou d’avoir d’autres problèmes. Cela peut rendre difficile l’utilisation de votre appareil pour les tâches quotidiennes, telles que la navigation sur le Web, la consultation des e-mails ou l’utilisation des réseaux sociaux.

Le logiciel bêta n’est pas aussi stable que la version finale du logiciel, il est donc plus susceptible de planter, de se bloquer ou d’avoir d’autres problèmes. Cela peut rendre difficile l’utilisation de votre appareil pour les tâches quotidiennes, telles que la navigation sur le Web, la consultation des e-mails ou l’utilisation des réseaux sociaux. Vous risquez de perdre des données. Les logiciels bêta peuvent parfois corrompre les données, ce qui indique que vous pourriez perdre des fichiers, des photos ou d’autres informations importantes. Il est important de sauvegarder vos données avant d’installer le logiciel bêta.

Les logiciels bêta peuvent parfois corrompre les données, ce qui indique que vous pourriez perdre des fichiers, des photos ou d’autres informations importantes. Il est important de sauvegarder vos données avant d’installer le logiciel bêta. Votre appareil peut être plus vulnérable aux menaces de sécurité. Le logiciel bêta n’est pas aussi sécurisé que la version finale du logiciel, il est donc plus vulnérable aux logiciels malveillants et autres menaces de sécurité. Cela indique que votre appareil pourrait être piraté ou infecté par un virus.

Le logiciel bêta n’est pas aussi sécurisé que la version finale du logiciel, il est donc plus vulnérable aux logiciels malveillants et autres menaces de sécurité. Cela indique que votre appareil pourrait être piraté ou infecté par un virus. Vous ne pourrez peut-être pas utiliser certaines applications. Toutes les applications ne sont pas compatibles avec les logiciels bêta, vous ne pourrez donc peut-être pas utiliser toutes vos applications préférées.

Si vous envisagez d’installer un logiciel bêta sur votre appareil principal, il est important de bien peser les risques et les avantages. Si vous avez besoin d’un appareil fiable pour une utilisation quotidienne, il est préférable d’attendre la version finale du logiciel. Cependant, si vous souhaitez essayer de nouvelles fonctionnalités ou aider à améliorer le logiciel, l’installation d’un logiciel bêta peut être une expérience enrichissante.

Voici quelques conseils supplémentaires pour installer le logiciel bêta en toute sécurité :

N’installez le logiciel bêta que sur un appareil dont vous ne vous servez pas au quotidien. Il peut s’agir d’un périphérique de rechange, d’un ancien périphérique ou d’une machine virtuelle.

Il peut s’agir d’un périphérique de rechange, d’un ancien périphérique ou d’une machine virtuelle. Sauvegardez vos données avant d’installer le logiciel bêta. De cette façon, vous pouvez restaurer votre appareil à son état d’origine en cas de problème.

De cette façon, vous pouvez restaurer votre appareil à son état d’origine en cas de problème. N’installez que des logiciels bêta provenant d’une source fiable. Il existe de nombreux faux sites Web de logiciels bêta, il est donc important de vous assurer que vous téléchargez le logiciel à partir de la source officielle.

Il existe de nombreux faux sites Web de logiciels bêta, il est donc important de vous assurer que vous téléchargez le logiciel à partir de la source officielle. Soyez patient et signalez tous les bugs que vous trouvez. Le logiciel bêta est toujours en cours de développement, il est donc important de signaler tout bug que vous trouvez afin qu’il puisse être corrigé.

En suivant ces conseils, vous pouvez contribuer à minimiser les risques liés à l’installation d’un logiciel bêta sur votre appareil principal.

