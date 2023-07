App vault in MIUI 14 : cette fonction secrète de votre Xiaomi pourrait changer la donne pour votre téléphone portable.

La plupart d’entre nous ont l’habitude de glisser vers la gauche sur le bureau de leur téléphone Xiaomi et d’accéder à Google Discover pour se tenir au courant de l’actualité. Cependant, il existe une fonction cachée dans les téléphones MIUI qui va bien au-delà d’un simple accès à l’actualité, car elle permet de faire bien plus que cela.

Il s’agit d’App Vault, spécialement conçu pour que nous puissions ajouter différents widgets à son interface et accéder visuellement à de nombreuses informations, une fonction bien plus utile que Google Discover et que nous allons vous montrer comment configurer dans cet article.

Comment activer l’app vault dans MIUI 14 et quels sont les éléments que l’on peut y voir.

Grâce à cet outil, vous aurez la possibilité de réunir sur un même écran différentes informations utiles que vous pourrez configurer complètement à votre guise. Des actualités à la météo, en via l’accès rapide à vos notes, la gestion de votre calendrier et même les pas que vous avez effectués dans la journée, les possibilités sont nombreuses et toutes très intéressantes.

Ce coffre-fort est présent sur tous les téléphones dotés de la couche de personnalisation MIUI installée dans une version récente. Vous pourrez y accéder directement depuis votre tiroir d’applications ou même depuis votre bureau si vous placez l’icône de l’application à l’endroit voulu, comme s’il s’agissait de n’importe quelle autre application.

Au cas où vous ne trouveriez pas cet outil installé sur votre mobile, sachez que vous pouvez le télécharger gratuitement. dans le Google Play Storevous pouvez donc y accéder sans problème, quel que soit le téléphone que vous utilisez au quotidien.

Les possibilités de cette application sont vraiment folles, et en réalité vous pourrez la configurer comme vous le souhaitez, en donnant un ordre spécifique à toutes les cartes qui apparaissent une fois que vous les ouvrez, et vous pourrez même supprimer celles qui ne vous intéressent pas. Sans aucun doute, il nous semble être un outil brutal en termes d’utilité, c’est pourquoi nous vous recommandons de l’essayer pour en tirer le meilleur parti dans votre vie quotidienne.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :