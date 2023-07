Google est poursuivi en justice pour « voler ce qui a été créé et partagé sur Internet par tous les utilisateurs » afin de former ses IA

Une fois de plus, la vie privée et les droits d’auteur sont remis en question.

Google devra prouver qu’il respecte les réglementations en matière de confidentialité face à cette demande.

L’Intelligence Artificielle est destinée à susciter la polémique. Et pas pour le quoi, mais pour le comment. Une fois de plus, les droits d’auteur et la vie privée des utilisateurs auraient été violés, comme le dénonce cette nouvelle poursuite contre Google. La société technologique, qui possède une multitude de données personnelles et de travaux de toutes sortes, aurait volé d’énormes quantités de contenus sur Internet pour former ses IA.

Depuis un certain temps, nous avons pu constater que les Intelligences Artificielles ont une grande capacité à penser, pouvant effectuer des tâches mentales hautement qualifiées humainement, comme la programmation. Cependant, pour en arriver là, elles ont besoin de millions de contenus du Web pour se nourrir et développer ces connaissances. C’est pourquoi cette récente poursuite affirme que Google aurait secrètement emporté tous ces contenus d’Internet, et bien sûr, sans le consentement des utilisateurs.

Quelles sont les implications de cette poursuite contre Google

La poursuite, déposée devant les tribunaux de Californie, a été engagée par le cabinet d’avocats Clarkson Law Firm, qui affirme catégoriquement que « Google a récupéré toutes nos données personnelles et professionnelles, nos travaux écrits ou artistiques, nos photographies et même nos courriels, techniquement toute notre empreinte numérique » dans le but hypothétique de former ses IA. « Pendant des années, Google a secrètement récolté toutes ces données, sans nous en informer et sans le consentement de quiconque », affirme le barreau d’avocats dans sa plainte.

Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une accusation très grave et, si elle est avérée, cela entraînerait une indemnisation en milliards de dollars, mais selon certains experts, cette plainte n’aurait pas de fondement, car elle a été déposée sans fournir de preuves ou d’indications solides de la réalité de ces faits. Par conséquent, si cette affaire aboutit à un litige, une enquête longue et approfondie devrait être menée pour vérifier si les accusations portées contre eux sont réelles ou non.

Beaucoup savent que les États-Unis sont une nation où les organismes et les services publics n’ont pas la même force qu’en Europe, mais ils prennent très au sérieux le contrôle du marché des grandes entreprises. Cela a notamment été le cas du médiatique procès entre la FTC et Microsoft pour déterminer si Xbox, avec l’acquisition d’Activision Blizzard, exerçait une position de monopole sur le marché. Cependant, finalement, ils ont donné raison à Microsoft.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :