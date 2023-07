Mark Zuckerberg se prépare au combat contre Elon Musk et cette photo le prouve

Si elle a lieu, nous serions témoins d’un des combats les plus étranges du siècle.

Mark Zuckerberg a déclenché une véritable bombe en lançant son nouveau réseau social. Threads a déjà des chiffres impressionnants en seulement quelques jours d’activité. Cela a rendu Elon Musk incommensurablement furieux, et il a ouvertement défié Zuckerberg à un combat en cage. Plutôt que de refuser de se battre, Zuckerberg lui a de nouveau lancé un défi quelques jours plus tard, ce qui semble indiquer que les deux sont prêts à se confronter dans ce qui serait l’un des combats les plus étranges de l’histoire.

Les hostilités entre Elon Musk et Mark Zuckerberg ces derniers mois étaient assez prévisibles. Il est vrai que Zuckerberg n’a pas fait de déclarations, mais il a reçu une tonne d’insultes et a été interpellé de différentes manières par Musk, qui l’a même ouvertement insulté lorsque Meta a lancé Threads.

En effet, comme on peut le voir sur la photo, le fondateur de Facebook est en très bonne forme physique, ce qui n’était pas connu jusqu’à présent, en raison de sa passion pour les sports de combat. Il est clair que Zuckerberg envoie un message caché à Elon Musk. On peut l’interpréter comme lui disant qu’il n’a aucune chance contre lui car il s’entraîne avec les meilleurs, et Elon Musk est très loin du niveau physique de Zuckerberg.

Pour ceux qui ne les connaissent pas, ils sont tous les deux des combattants de l’UFC. Israel Adesanya est considéré comme un maître du combat toutes catégories confondues et est considéré comme l’un des meilleurs de l’histoire. Il a commencé dans le Kick Boxing, où il a remporté 75 victoires, et dans l’UFC, où c’est beaucoup plus difficile, il a remporté 24 victoires pour 2 défaites. Quant à Volkanovski, il est actuellement considéré comme le meilleur combattant toutes catégories confondues au monde, et il détient le titre de champion du monde poids plume de l’UFC. Avec 26 victoires et 2 défaites, le combattant d’arts martiaux mixtes mène une carrière couronnée de succès dans le circuit de l’UFC.

Facebook founder Mark Zuckerberg training with Israel Adesanya and Alexander Volkanovski ???? Via IG pic.twitter.com/ptTIQO8jeS — Unfiltered Media TV™️ (@UnfilteredInd) July 11, 2023

Les avoir tous les deux à ses côtés montre qu’il s’entraîne avec les meilleurs. Allons-nous voir un combat entre Mark Zuckerberg et Elon Musk ? Rien ne semble l’indiquer, mais Zuckerberg n’a pas manqué l’occasion de lui envoyer un message caché en lui disant qu’il n’a aucune chance contre lui.

Dans tous les cas, il n’est pas surprenant que finalement ils finissent par accepter le combat, mais tout indique que c’est très improbable, car le message qu’ils veulent tous les deux envoyer est très loin de ce qui pourrait se jouer dans un octogone de combat professionnel. Cependant, des choses plus étranges se sont produites, il ne serait donc pas étonnant que le conflit ne se résolve pas seulement par des échanges de menaces et puisse se concrétiser sur un ring.

D’autre part, Elon Musk s’est entraîné avec une autre légende des arts martiaux mixtes, Georges St-Pierre, qui est maintenant à la retraite, une des légendes du monde des sports de combat.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :