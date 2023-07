La recherche Twitter bloque les liens des threads de discussion

Twitter est une plate-forme de médias sociaux populaire qui permet aux utilisateurs de partager leurs pensées, leurs idées et leur contenu avec le monde. L’une des fonctionnalités offertes par Twitter est la possibilité de créer et de partager des threads de discussion. Les threads Twitter sont une série de tweets liés entre eux pour raconter une histoire ou partager des informations. Cependant, dans une tournure récente, Meta a lancé une nouvelle plate-forme sociale appelée Threads. Selon CNN, Threads ressemble beaucoup à Twitter et possède une interface utilisateur textuelle. Bien que les utilisateurs de cette application puissent publier des images ou des vidéos, l’accent est mis sur le texte, tout comme Twitter. Elon Musk et le PDG de Twitter ont ouvertement affiché leur mécontentement face au lancement de ce qui ressemble à une copie de Twitter. NBC a même rapporté que Musk menaçait de poursuivre Twitter.

Elon Musk a écrit sur son compte Twitter

« La concurrence c’est bien, la triche non »

Concernant le lancement de Threads, Alex Spiro, l’avocat d’Elon Musk a écrit à Meta disant que la société avait fait un « détournement systématique » et « illégal » de secrets commerciaux. Cependant, Andy Stone, le directeur des communications de Meta, a répondu en disant « Personne dans l’équipe d’ingénierie de Threads n’est un ancien employé de Twitter ». Ainsi, ils ne pouvaient pas avoir été une question de « secrets de bande de roulement ».

Cependant, il y a toujours des tensions entre Twitter et Threads et le premier prend maintenant des mesures en bloquant certains liens vers le second.

Twitter bloque les liens Threads dans les recherches

Selon des retours récents de 9to5mac et The Verge, Twitter bloque de manière sélective les recherches de tweets liés à Threads, même s’ils autorisent la publication d’URL de threads (pour l’instant). Cela indique que les utilisateurs qui tentent de trouver des liens vers Threads à l’aide de l’opérateur de recherche URL : ne trouvent aucun résultat. Ce problème a semé la confusion et la frustration parmi les utilisateurs qui comptent sur Twitter pour trouver et partager des informations.

Pourquoi Twitter bloque-t-il les recherches de Threads ?

Pour le moment, la raison de l’action de Twitter n’est pas claire. Cependant, Techcrunch et Omgpu affirment que Twitter pourrait s’inquiéter d’une baisse potentielle de son trafic suite au lancement de Threads. Il est important de noter que Twitter a récemment mis en place un nouveau processus qui garantira que les tweets sont visibles par les utilisateurs non enregistrés, permettant aux tweets d’apparaître à nouveau dans les recherches Google. Cependant, Twitter a également commencé à empêcher les utilisateurs non enregistrés de visualiser les tweets, exigeant que les utilisateurs soient connectés à un compte Twitter avant de pouvoir accéder à des tweets ou à des profils d’utilisateurs, ou parcourir des threads de discussion à moins qu’ils ne soient des utilisateurs enregistrés de Twitter.

Les blocages de recherche Twitter affectent les discussions en bloquant de manière sélective les recherches de tweets liés aux discussions, selon 9to5mac. Bien sûr, Twitter ne voudra pas que ses utilisateurs accèdent à son rival depuis sa plateforme. En effet, il existe déjà des tensions entre Twitter et Meta, le propriétaire de Threads.

Le PDG de Twitter prend des mesures

Bien que le nouveau PDG de Twitter ait essayé de convaincre les personnes que Twitter ne peut pas être remplacé par Threads, la société ne semble pas aussi confiante. Un développeur a découvert que Twitter bloquait les liens vers les threads de recherche.

La nouvelle PDG de Twitter, Linda Yaccarino, comme son patron Elon Musk, a déclaré dans une série de tweets que Twitter est irremplaçable et que tout va bien. Elle a écrit : « Sur Twitter, chaque voix compte. Que vous soyez ici pour assister à l’histoire, découvrir des informations en temps réel du monde entier, partager votre opinion ou apprendre à connaître les autres, sur Twitter, vous pouvez être vous-même. Vous avez construit la communauté Twitter, elle est irremplaçable, c’est votre place publique. Nous sommes souvent imités, mais la communauté Twitter ne peut jamais être reproduite. »

Actuellement, Twitter n’a pas complètement bloqué les liens Threads. Les utilisateurs peuvent publier un lien Threads sur Twitter, et il s’affichera normalement. Mais comme l’a découvert le développeur Andy Baio, les rechercher sur Twitter ne donne pas de résultats, et de nombreuses personnes l’ont signalé.

Un autre développeur, Derek Kepner, a trouvé une solution de contournement : supprimez simplement les points de l’URL. En d’autres termes, préfixez votre terme de recherche avec : url : « threads net ». Si vous souhaitez limiter votre recherche aux personnes que vous suivez sur Twitter, ajoutez un filtre : url : « threads net » filter:follows.

Ce n’est pas la première fois que Twitter tente de bloquer des liens vers des plateformes concurrentes. Plus tôt cette année, Twitter a commencé à restreindre les tweets avec des liens vers les newsletters Substack (la restriction a ensuite été levée).

Tension entre Twitter et Meta

Meta, dans ce que beaucoup appelleront un mouvement stratégique, a lancé Threads et l’application compte désormais plus de 100 millions d’inscriptions. Selon Reuters, Threads était la meilleure application gratuite sur l’App Store d’Apple au Royaume-Unis et aux États-Unis jeudi. Cependant, Elon Musk, le propriétaire de Twitter, a lancé des jabs sur Twitter. Dans un tweet récent sur le logo de Threads, un utilisateur affirme que le logo de Threads ressemble à un ténia et Musk a répondu « Métaphoriquement aussi ».

L’avocat de Twitter a déclaré

Twitter « a l’intention de faire respecter strictement ses droits de propriété intellectuelle et exige que Meta prenne des mesures immédiates pour cesser d’utiliser les secrets commerciaux de Twitter ou d’autres informations hautement confidentielles »,

Selon Spiro, les employés de Meta avaient pour tâche d’utiliser les secrets commerciaux de Twitter pour accélérer l’application concurrente. Il affirme également que cela enfreint les lois étatiques et fédérales. Cependant, un porte-parole de Meta, Andy Stone, affirme qu’il n’y a rien de tel parce que Meta n’a pas embauché d’anciens employés de Twitter.

Conclusion

Twitter est un outil puissant pour partager des informations et se connecter avec les autres. Malgré les problèmes récents liés à la recherche de liens Threads ou au lancement de Threads lui-même, Twitter reste une plate-forme populaire appréciée par de nombreux utilisateurs. Très probablement, Twitter et Meta se rencontreront au tribunal pour le lancement de Threads car il y a déjà des réclamations et des contre-réclamations des deux côtés.

