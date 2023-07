Xiaomi fait chuter le prix de ce haut de gamme bon marché: 12 Go de RAM et Snapdragon 7+ Gen 2 à prix cassé.

Écran de qualité, excellentes performances et bon appareil photo principal sur ce Xiaomi qui touche le fond pendant quelques jours.

Ce téléphone portable Xiaomi en soldes est disponible dans plusieurs couleurs, comme ce magnifique ton blanc.

Le Amazon Prime Day 2023 est déjà terminé, mais les offres continuent. En réalité, vous pouvez maintenant acheter l’un des téléphones portables avec la meilleure qualité-prix du marché pour un prix beaucoup plus bas. Il s’agit du POCO F5, un téléphone portable haut de gamme bon marché de grande qualité qui plonge dans sa version la plus avancée, avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire. En particulier, vous pouvez acheter ce POCO F5 pour seulement 409,99 euros sur la boutique officielle de Xiaomi.

Cette offre représente une économie de 70 euros sur un smartphone qui vient de sortir sur le marché et qui vous assure une expérience haut de gamme pour les prochaines années. Il bénéficie d’une remise fixe de 50 euros et, en plus, vous pouvez appliquer une remise de 20 euros pour les nouveaux utilisateurs. Il vous suffit d’avoir un nouveau compte, de cliquer sur le bouton « Coupon : 20,00 € de remise » et sur « Obtenir maintenant ». De cette façon, vous verrez comment son prix tombe à 409,99 euros dans la fenêtre de paiement.

L’achat sur la boutique officielle de Xiaomi est beaucoup moins cher que dans d’autres stores. Le POCO F5 est également disponible sur Amazon et PcComponentes, mais dans les deux stores, il est pratiquement au prix d’origine. Attention, vous devez tenir compte de la date d’expiration de la remise de Xiaomi, elle se termine le dimanche 16 juillet. Sans plus attendre, voyons pourquoi ce POCO F5 est un si bon achat maintenant qu’il baisse son prix.

POCO F5 5G

POCO F5, un monstre haut de gamme pour 400 euros

Le grand atout de ce POCO F5 est le Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, un processeur qui est accompagné de 12 Go de RAM dans ce modèle en solde. Les deux composants forment une équipe parfaite pour offrir une expérience très fluide, peu importe l’application que vous voulez utiliser. Les performances du POCO F5 sont excellentes et vous en profiterez au quotidien. De plus, le processeur lui confère également la connectivité 5G, il s’agit donc de l’un des meilleurs téléphones portables Xiaomi avec la 5G.

La qualité de l’écran est également excellente et occupe la face avant du téléphone, avec une technologie AMOLED et une taille de 6,67 pouces. Il s’agit d’un écran avec une résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels), un taux de rafraîchissement de 120 hertz et une luminosité maximale de 1000 nits. Selon notre expérience avec le POCO F5, nous savons qu’il dispose d’un écran de très bonne qualité en raison de facteurs tels que la vivacité de ses couleurs, la fluidité et ses bons angles de vision.

L’achat du POCO F5 vaut également la peine pour la qualité de son appareil photo arrière de 64 mégapixels, qui prend des photos avec un « look » naturel, un bon niveau de détails et une large plage dynamique. De plus, il peut enregistrer des vidéos en 4K à 30 fps. L’aspect photographique est complété par un ultra grand-angle de 8 MP et un objectif macro de 2 MP à l’arrière, ainsi qu’un appareil photo de 16 MP à l’avant pour les selfies.

Ce smartphone est également équipé d’une batterie de 5000 mAh capable de fournir une journée d’autonomie sans trop de complications. Si vous n’êtes pas très exigeant dans votre utilisation, vous pourrez facilement tenir une journée et demie. La batterie prend en charge la charge rapide de 67W, une puissance suffisante pour la charger à 100% en environ 50 minutes. Le chargeur est inclus dans la boîte, donc ne vous inquiétez pas à ce sujet.

POCO F5 5G

Il y a d’autres détails qui jouent en faveur du POCO F5, comme le fait qu’il dispose d’emblée de MIUI 14 basé sur Android 13. À cela s’ajoutent ses 256 Go de stockage, son lecteur d’empreintes digitales sur le côté droit et un design qui est confortable grâce à une épaisseur de seulement 7,9 millimètres et un poids d’à peine 181 grammes. Attention, bien qu’il s’agisse d’un téléphone haut de gamme, il intègre un port audio de 3,5 millimètres pour les écouteurs.

Ce POCO F5 offre une expérience de grande qualité pour peu d’argent, c’est pourquoi nous vous le recommandons si vous recherchez un téléphone portable aux alentours de 400 euros. Vous savez déjà qu’il est disponible à partir de 409,99 euros sur la boutique de Xiaomi dans son modèle le plus avancé, ne laissez pas passer cette opportunité.

