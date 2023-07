Apple TV+ écrase et obtient 54 nominations aux prix Emmy

Les séries d’Apple TV+ triomphent et obtiennent 54 nominations aux Emmy Awards.

Apple TV+ obtient 54 nominations aux Emmy Awards

Apple TV+ ne cesse de remporter des récompenses, démontrant que parfois, la qualité vaut mieux que la quantité. Des séries telles que « Ted Lasso », « Bad Sisters » ou « Silo », qui est la série la plus regardée au monde sur les plateformes de streaming, ont propulsé la plateforme d’Apple à obtenir 54 nominations aux Emmy Awards. 54.

Apple TV+ domine les nominations aux Emmy Awards

Apple TV+ a réussi à accumuler un total de 54 nominations pour les prestigieux Emmy Awards. La série « Ted Lasso » se démarque avec un impressionnant total de 21 nominations, couvrant une variété de catégories, allant de l’interprétation à l’écriture et à la réalisation. D’autre part, « The Problem with Jon Stewart » est en lice pour obtenir quatre nominations aux Emmy Awards, dont une dans la nouvelle catégorie de Série d’interviews remarquables. Enfin, la série « Bad Sisters » a obtenu des nominations dans plusieurs catégories telles que meilleure actrice principale, meilleur scénario et meilleure réalisation.

54 nominations aux Emmy Awards. Félicitations à tous les nommés. pic.twitter.com/wT0liMoRVW — Apple TV (@AppleTV) 12 juillet 2023

Bien que la plateforme de streaming d’Apple ait obtenu une nomination de moins que l’année dernière, « Ted Lasso » a obtenu une nomination supplémentaire pour atteindre 21 nominations et rivalise avec des séries telles que « The White Lotus », qui a obtenu 23 nominations, « The Last of Us », qui en a obtenu 24, ou la célèbre « Succession », qui compte 27 nominations à son actif.

D’autres séries nominées sur Apple TV+ sont « Encerrado con el diablo », « Terapia sin filtro » ou « Para toda la eternidad ». Les gagnants seront annoncés lors de la cérémonie qui aura lieu au Microsoft Theatre de Los Angeles le 18 septembre. En attendant, vous pouvez toujours regarder les séries nominées ou celles qui sortiront dans les prochains mois.

Bien qu’Apple TV+ soit une plateforme qui existe depuis 2019, elle a déjà reçu de nombreuses distinctions de l’industrie. Des séries telles que « Ted Lasso » avec un message fort, ou des films comme « CODA », qui ont remporté un Oscar, montrent que parier sur la qualité plutôt que sur la quantité est également un bon moyen de construire un service de ce type.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :