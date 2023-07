Windows 11 Insider Preview Build 29505 apporte des Emojis 3D et plus encore

Les membres du programme Windows Insiders sur le canal des Canaries peuvent désormais vérifier la présence d’une nouvelle mise à jour Insider Preview. Oui, Microsoft a publié une nouvelle mise à jour pour les utilisateurs de Windows 11. Cette nouvelle mise à jour porte le numéro de build 25905. Comme il s’agit d’une mise à jour pour les Insiders sur le Canary Channel, de nombreuses fonctionnalités peuvent ou non fonctionner comme vous l’attendez. Mais cela ne vous empêche pas de savoir ce que la nouvelle mise à jour du canal Canary apporte à la table.

Comme c’est le cas avec les Insider builds, il y a toujours un filigrane dans le coin inférieur droit de l’écran. Cette fois-ci, pour les initiés de Canary Channel, le filigrane est passé de ZN_RELEASE à RS_PRELEASE. Ce n’est toutefois pas le seul changement apporté par la mise à jour. Jetons un coup d’œil aux nouvelles fonctionnalités ainsi qu’aux changements apportés dans la nouvelle mise à jour Insider Preview de Canary Channel.

Windows 11 Insider Preview Build 25905 – Nouveautés

Jetons maintenant un coup d’œil à toutes les nouveautés de cette mise à jour de la build Canary Channel que Microsoft a également publié des fichiers ISO pour ceux qui souhaitent installer manuellement la nouvelle mise à jour Build 25905 sur leur PC Windows 11.

Lecteur de développement

Il s’agit d’une fonctionnalité qui a d’abord été disponible pour les utilisateurs sur le canal Dev. Dev Drive est un nouveau volume de stockage qui a été créé pour améliorer les performances lors de l’exécution des principales charges de travail des développeurs. Basé sur le système de fichiers résilient, il comprend de nombreuses optimisations du système de fichiers afin de répondre aux charges et aux exigences des développeurs et d’améliorer les performances lors de l’utilisation d’outils, de tâches et de programmes spécifiques aux développeurs.

Améliorations de la sauvegarde et de la restauration

Il est important de faire des sauvegardes de votre PC Windows 11 car vous pouvez installer un programme qui peut avoir des problèmes qui vous obligeront à restaurer le PC à partir d’une sauvegarde que vous avez faite sur votre PC Windows 11. Cette mise à jour introduit la nouvelle application de sauvegarde de Windows qui permet de restaurer les applications épinglées et d’importer les paramètres de votre ancien PC Windows.

Eclairage dynamique

L’éclairage dynamique de Windows 11 vous permet d’ajuster et de gérer le RVB de divers matériels connectés à votre PC Windows 11. Cela indique que vous n’avez plus besoin d’utiliser des applications ou des programmes qui vous permettent d’ajuster les effets d’éclairage RVB pour des périphériques tels que votre clavier, votre souris, les ventilateurs de l’armoire et tout autre périphérique qui vous permet d’ajuster le RVB. Microsoft travaille avec de nombreux partenaires OEM et ODM pour intégrer immédiatement cette fonctionnalité dans Windows 11.

Rust dans le noyau de Windows

Une sécurité et une fiabilité accrues sont essentielles, en particulier lorsque vous exécutez des programmes écrits en C ou en C++. La nouvelle mise à jour est maintenant livrée avec l’implémentation win32base_rs.sys et nous devrions voir plus d’implémentations Rust dans Windows 11 dans les futures mises à jour de Windows 11. Pour l’instant, la mise à jour est disponible pour un nombre limité d’initiés sur le canal Canary.

Les applications Arm32 UWMP perdent leur support

Toute application ou programme arm32 que vous avez installé sur votre Windows 11 ne fonctionnera plus après l’installation de la mise à jour. Vous pouvez cependant continuer à utiliser les applications arm64 sans problème. Les applications arm32 seront mises à jour à partir du Microsoft Store avec une version compatible avec votre version de Windows 11.

Support de PostAuthehticationAction pour terminer des processus individuels

Auparavant, l’AAP ne permettait de mettre fin qu’aux sessions activement connectées. Avec une nouvelle implémentation ajoutée à l’AAP, vous avez maintenant la possibilité de réinitialiser le mot de passe, de déconnecter le compte géré et de terminer tous les processus restants. Il y a maintenant plus de messages d’événements de journalisation qui vous donneront plus d’informations sur les tâches effectuées pendant une certaine opération.

Changements et améliorations dans la Build 25905

Voici le changelog officiel qui vous indique tous les changements et améliorations que la nouvelle version 25905 Canary apporte à ses utilisateurs.

Emojis

Avec la mise à jour de notre format de police de couleur vers COLRv1, Windows est maintenant capable d’afficher des emoji plus riches avec un aspect 3D, avec une prise en charge prochaine dans certaines applications et navigateurs. Ces emoji utilisent des dégradés pour apporter le style de conception que nos clients ont demandé. Les nouveaux emoji apporteront plus d’expression à vos communications.

Zune

Pour célébrer le volume 3 des Gardiens de la Galaxy de Marvel Studios, nous avons temporairement relancé Zune.net le mois dernier. Nous avons également profité de l’occasion pour résoudre un problème qui empêchait l’installation des pilotes Zune d’origine dans Windows 11 avec cette version du Canary Channel. Il devrait donc être plus facile d’utiliser votre Zune (qui n’est pas du tout pris en charge et qui n’est toujours pas commercialisé) sous Windows 11. Au fil du temps, le correctif fera son chemin à travers les canaux Insider et finalement à tous les clients de Windows 11.

Mises à jour du Microsoft Store

Plus d’informations sur les prix : Pour vous aider dans vos décisions d’achat, vous verrez maintenant des informations sur les produits les moins chers qui ont baissé au cours des 30 derniers jours.

Présentation de AI Hub : Explorez une nouvelle section du Microsoft Store où nous ferons la promotion des meilleures expériences d’IA créées par la communauté des développeurs et Microsoft. Il s’agit d’un espace où nous formerons les clients sur la façon de commencer et d’étendre leur parcours en matière d’IA, en les inspirant à utiliser l’IA au quotidien pour stimuler la productivité, susciter la créativité et bien d’autres choses encore.

Problèmes connus

[NEW] Cette version ne sera pas proposée aux appareils ASUS ou aux PC équipés de cartes mères ASUS.

[NEW] Les appareils connectés à l’Ethernet peuvent perdre la connectivité réseau après la mise à jour vers cette version. Débranchez le câble Ethernet et rebranchez-le pour résoudre le problème.

Voici tout ce que vous devez savoir sur ce qui attend les Insiders sur Canary Channel. Si vous n’avez pas reçu la mise à jour, lancez simplement l’application Paramètres sur votre PC Windows 11, et cliquez sur l’option Windows Update dans le coin supérieur droit. Cliquez sur le bouton Vérifier les mises à jour pour télécharger et installer cette nouvelle version Canary sur votre PC Windows 11.

Quelle est votre nouveauté préférée dans cette mise à jour du canal Canary ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

Articles connexes :

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :