Apple publie enfin la première version bêta publique de l’iPadOS 17

L’attente est enfin terminée, Apple vient de publier la très attendue première version bêta publique de l’iPadOS 17. Oui, vous pouvez enfin essayer la version plus stable de l’iPadOS 17 sur votre iPad. Le nouveau système d’exploitation apporte de nombreuses modifications visuelles à l’iPad ainsi que des améliorations au niveau du système. Lisez la suite pour en savoir plus sur la version bêta publique de l’iPadOS 17.

Apple publie la première version bêta publique avec le numéro de build 21A5277j. Comme il s’agit d’une mise à jour majeure, elle pèse 5,97 Go en téléchargement. En termes de disponibilité, vous devez posséder l’un des iPads mentionnés ci-dessous.

iPad Pro 12,9 pouces (2e génération et versions ultérieures)

iPad Pro 10,5 pouces

iPad Pro 11 pouces (1ère génération et ultérieures)

iPad Air (3ème génération et ultérieures)

iPad (6ème génération et plus)

iPad mini (5ème génération et ultérieures)

Si vous possédez l’un des iPad listés ci-dessus, vous pouvez facilement mettre à jour votre iPad vers la version bêta publique de l’iPadOS 17. Il est important de noter que la version bêta publique de l’iPadOS 17 est encore en phase bêta, ce qui indique qu’il peut y avoir des bugs ou des problèmes que vous pourriez rencontrer lors de l’utilisation.

En ce qui concerne les fonctionnalités et les changements, l’iPadOS 17 apporte la personnalisation de l’écran de verrouillage, des widgets interactifs, une meilleure compatibilité avec les PDF, une mise à jour de l’application Messages, de nouveaux fonds d’écran et bien d’autres choses encore. Vous pouvez vous rendre sur cette page pour en savoir plus sur l’iPadOS 17.

Bêta publique de l’iPadOS 17

Si votre iPad fonctionne sous iPadOS 16 et que vous souhaitez tester les fonctionnalités, vous pouvez suivre les étapes suivantes pour obtenir la version bêta publique de l’iPadOS 17 :

Ouvrez les Réglages sur votre iPad. Touchez Général > ; Mise à jour du logiciel. Sélectionnez Mises à jour bêta et choisissez l’option iPadOS 17 Public Beta. Revenez en arrière et téléchargez la version bêta publique de l’iPadOS 17. C’est tout.

Je vous conseille de faire une sauvegarde de vos données importantes avant d’installer la version bêta publique sur votre iPad. Assurez-vous également que votre iPad est chargé à au moins 50 %.

Articles connexes :

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :