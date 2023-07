L’attente est terminée, Apple publie la version bêta publique de watchOS 10

Après trois bêtas dédiées aux développeurs et un mois de tests, Apple a enfin publié la version la plus stable de son système d’exploitation pour l’Apple Watch. Oui, la version bêta publique de watchOS 10 est désormais disponible ! Apple publie également la première version bêta publique d’iOS 17 et d’autres systèmes d’exploitation.

En ce qui concerne la version bêta publique de watchOS 10, Apple pousse le nouveau firmware vers la Watch avec le numéro de build 21R5305e. Il est intéressant de noter qu’il s’agit de la même version que celle qui a été diffusée aux développeurs en tant que troisième bêta développeur. L’installation nécessite une petite quantité de données. Si vous possédez une Apple Watch Series 4 ou un modèle plus récent, vous pouvez librement passer à la mise à jour majeure – watchOS 10.

Bien qu’il soit important de noter que la version bêta publique de watchOS 10 est encore en phase bêta, ce qui indique qu’il peut y avoir des bugs ou des problèmes que vous pourriez rencontrer lors de votre utilisation. Et il n’y a aucun moyen de revenir à la version stable de watchOS 9, vous pouvez explorer plus d’informations concernant le downgrade dans notre article dédié.

En ce qui concerne les fonctionnalités et les changements, watchOS 10 est une mise à jour remarquable pour l’Apple Watch. Il apporte la nouvelle pile intelligente, une nouvelle façon d’accéder au centre de contrôle, de nouveaux cadrans d’Apple Watch, des fonctionnalités de santé, des applications qui sont maintenant optimisées pour le plein écran, et bien plus encore. Vous pouvez vous rendre sur cette page pour en savoir plus sur watchOS 10.

watchOS 10 Public Beta

Si votre iPhone fonctionne avec la version bêta publique d’iOS 17, vous pouvez facilement charger la version bêta publique de watchOS 10. Tout ce que vous avez à faire est de suivre les étapes ci-dessous :

Ouvrez l’application Watch sur votre iPhone. Touchez Général > ; Mise à jour du logiciel. Sélectionnez Mises à jour bêta et activez l’option watchOS 10 Public Beta. Revenez en arrière et téléchargez la version bêta publique de watchOS 10. C’est tout.

Assurez-vous que votre Apple Watch est chargée à au moins 50 % et qu’elle est connectée à un réseau WiFi. Après avoir installé le profil bêta, ouvrez l’application Apple Watch sur votre téléphone, allez dans Général > ; Mise à jour du logiciel > ; Télécharger et installer, puis installez le nouveau logiciel.

La version bêta publique de watchOS 10 va maintenant être téléchargée et transférée sur votre Apple Watch. Une fois le processus d’installation terminé, votre montre redémarre. Une fois que tout est terminé, vous pouvez commencer à utiliser votre Apple Watch.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous en faire part dans la section des commentaires. Partagez également cet article avec vos amis.

Articles connexes :

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :