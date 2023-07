Huawei pourrait lancer des smartphones avec la 5G d’ici la fin de cette année

Le jalon serait énorme pour Huawei, qui dépasserait ainsi le plus grand obstacle de l’interdiction des États-Unis en produisant ses propres puces 5G avec une lithographie de 7 nanomètres en collaboration avec SMIC.

D’ici la fin de cette année 2023, les ingénieurs de Huawei pourraient avoir leurs premiers téléphones 5G prêts avec des puces de SMIC.

Huawei ne recule pas face à l’interdiction des États-Unis et continuera de se battre. Ceci n’est pas surprenant, car le fabricant basé à Shenzhen n’a jamais cessé de travailler malgré ses limitations d’accès à la technologie internationale, maintenant sa présence massive lors de salons tels que le Mobile World Congress et lançant, malgré toutes ses restrictions, des téléphones qui se classent parmi les meilleurs comme le Huawei P60 Pro que nous avons même pu analyser en profondeur ici sur Netcost-security.fr, en tête du marché en termes de photographie mobile selon DxOMark.

Et maintenant, grâce à Reuters, nous connaissons la prochaine étape de Huawei qui sera très bientôt prêt à rejoindre l’industrie 5G avec ses smartphones, qui pourraient bénéficier de la dernière génération de connectivité grâce aux puces de SMIC avec une lithographie de 7 nanomètres d’ici la fin de cette même année 2023.

Ils seraient évidemment encore très loin de la gamme premium et des technologies de 4 nanomètres, voire 3 nanomètres, utilisées par TSMC ou Samsung, entre autres, mais cela constituerait un jalon extrêmement important pour Huawei, qui aurait ainsi surmonté le plus grand obstacle imposé par le gouvernement de la Maison Blanche.

Il convient également de rappeler que SMIC (Semiconductor Manufacturing International Co) est la plus grande fonderie de Chine et dispose actuellement de la capacité de fabriquer des tranches de 7 nanomètres, bien qu’en travaillant en étroite collaboration avec Huawei comme ils le font depuis ces derniers mois, ils pourraient bientôt franchir de nouveaux obstacles pour se rapprocher des autres concurrents du marché.

Les accords de confidentialité ne nous permettent pas d’en dire beaucoup plus à ce sujet, et Huawei est très prudent dans ses progrès en évitant constamment de parler à la presse, nous n’avons donc pas beaucoup plus d’informations à vous donner.

Huawei est un géant endormi et SMIC est la plus grande fonderie de Chine, donc la collaboration entre les deux est une excellente nouvelle pour le pays asiatique, qui essaie depuis longtemps de renforcer son indépendance technologique face aux batailles commerciales avec l’Occident.

Il ne fait aucun doute que la Chine a choisi de renforcer ces liens et son indépendance technologique, donc ces avancées sont très importantes pour son industrie. Surtout parce que Huawei est en mode survie depuis plus de 3 ans maintenant depuis l’interdiction américaine, après avoir vécu un passé glorieux où il a failli devenir le premier fabricant de téléphones mobiles à l’échelle mondiale.

Nous pouvons dire, selon certaines sociétés de recherche, que les taux de rendement prévus seront inférieurs à 50%, de sorte que les puces 5G de Huawei seront « extrêmement coûteuses », avec des expéditions chiffrées entre 2 et 4 millions d’unités pour les prochains mois. C’est mieux que rien, et cette première étape pourra au moins être célébrée dans les bureaux de Shenzhen.

Je suppose que si Huawei veut payer le coût, ils peuvent le faire, mais je ne pense pas que de tels puces seront compétitif en termes de prix pour le moment. Doug Fuller, chercheur à la Copenhagen Business School.

De notre côté, nous serons attentifs à tous les mouvements que Huawei peut faire à cet égard, car cette nouvelle est importante compte tenu de l’énorme capacité démontrée dans le passé par le fabricant chinois. Nous verrons comment les choses évoluent et s’ils seront capables de retrouver leur crédibilité !

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :