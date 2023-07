Le OnePlus 12 fuite en images : design familier et système de caméras amélioré

OnePlus suit les traces de Samsung pour affiner au maximum le nouveau OnePlus 12, qui aura un design reconnaissable et similaire à l’actuel tout en s’améliorant dans pratiquement tous les domaines.

Ceci est, probablement, le nouveau mais très reconnaissable OnePlus 12.

Cela fait déjà plusieurs semaines que l’on attend des nouveautés autour du OnePlus 12, le futur flagship du fabricant « never settle » sur lequel quelques détails importants ont même été mentionnés sur les réseaux sociaux, bien que la marque maintenant intégrée à la structure de OPPO ait préféré commencer par la gamme moyenne en nous présentant le nouveau OnePlus Nord 3.

Quoi qu’il en soit, nous avons peu d’attente pour voir le OnePlus 12, et c’est que les collaborateurs de SmartPrix ont publié il y a seulement quelques heures les premiers rendus détaillés du prochain fleuron de OnePlus, qui conservera un design reconnaissable mais améliorera grandement un module photographique qui viendra avec des améliorations sensibles dans sa caméra périscope.

D’après les sources, les images publiées sont fiables et ont été obtenues en exclusivité par le célèbre leaker Steve Hemmerstoffer, car il s’agirait de rendus créés à partir des images d’un prototype de pré-série du OnePlus 12.

A en juger par la galerie que nous partageons maintenant, le OnePlus 12 aura à nouveau des lignes très élégantes et simples, laissant tout le protagonisme à l’énorme module photographique qui évolue sur la même base, laissant l’arrière en verre avec cette finition classique et emblématique d’OnePlus, comme le noir de grès avec une sensation veloutée.

A l’avant, nous profiterons de bordures minimisées au maximum par rapport à la génération précédente, en plus de déplacer l’emplacement de la caméra selfie au centre pour maintenir la symétrie, sans adopter pour le moment de solution de caméra intégrée sous l’écran.

OnePlus 12, galerie de rendus dévoilés

Si cette optimisation de la taille n’était pas suffisante, il semble que le module photographique s’améliore également considérablement, avec un design similaire à celui précédent qui se fond parfaitement avec le cadre latéral avec une sorte de forme elliptique, où les capteurs sont maintenant intégrés avec une nouvelle disposition et un design plus soigné, fini en acier inoxydable.

Le nouvel objectif sera périscope et non traditionnel comme celui intégré dans le OnePlus 11, soulignant cette option avec une bande distinctive qui ajoute de la sophistication et met en évidence ses capacités. Ce périscope utilise plus d’espace, donc le flash LED a dû sortir de l’îlot principal des caméras pour se placer sur le cadre en dehors de l’anneau circulaire, juste en haut à gauche.

OnePlus 12, tout ce que nous savons sur le matériel

Si nous connaissons déjà le design, parlons maintenant d’un matériel qui partira évidemment du principe de monter tout ce qu’il y a de meilleur disponible sur le marché actuel,

On dit qu’il dispose d’un écran incurvé 2K avec des bordures fines et une prise en charge de la modulation de largeur d’impulsion à haute fréquence. On s’attend à ce que l’appareil dispose d’un écran OLED QHD de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement élevé de 120Hz.

En termes de capacités de charge, on dit que le OnePlus 12 prend en charge la charge rapide filaire de 150 W et la technologie de charge rapide sans fil de 50 W. De plus, il est probable qu’il soit équipé de la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, selon le célèbre informateur Digital Chat Station. On prévoit que cette puce offrira des performances améliorées, complétées par le nouveau GPU Adreno 750, d’ici la fin de cette année.

En ce qui concerne la configuration de la caméra, on s’attend à ce que le OnePlus 12 dispose d’un capteur d’appareil photo principal de la série IMX50 de 9 MP, accompagné d’une lentille grand angle de 50 MP et d’une lentille périscope Omnivision OV64B de 64 MP. Cela représente une amélioration par rapport à la configuration de caméra 50MP + 48MP + 32MP que l’on trouve sur le OnePlus 11.

Pour alimenter toutes ces fonctionnalités, il est probable que le OnePlus 12 soit équipé d’une batterie de 5 000 mAh, similaire à celle de son prédécesseur, le OnePlus 11.

En général, le OnePlus 12 vise à offrir aux utilisateurs une expérience phare raffinée et sophistiquée, en combinant des mises à jour impressionnantes du matériel, un design élégant et des performances puissantes.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :