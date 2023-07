La première bêta publique d’iOS 17 est arrivée, billet pour une bêta moins boguée

Si vous attendiez avec impatience la bêta publique d’iOS 17 depuis le mois dernier, votre attente est terminée. La version bêta publique d’iOS 17 est désormais disponible pour les iPhones éligibles et ne nécessite pas de compte développeur. Elle est moins risquée que les bêtas de développeurs. Auparavant, la version bêta était exclusivement réservée aux développeurs. Entrons dans les détails de la version bêta publique d’iOS 17.

Apple suit un processus cohérent à chaque sortie d’une nouvelle version d’iOS. Il y a d’abord l’annonce, suivie de la version bêta pour les développeurs. Au bout d’un mois environ, l’entreprise lance la version bêta pour tout le monde (en tant que version bêta publique) qui souhaite tester iOS avant sa sortie publique.

Apple a publié les mises à jour bêta publiques d’iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, macOS 14 et tvOS 17. La première bêta publique d’iOS 17 porte le numéro de build 21A5277j qui est également le même que la bêta publique d’iPadOS 17 et les trois bêtas développeurs qui ont été publiées il y a un jour. Comme il s’agit de la première version bêta publique, elle pèse beaucoup plus lourd que les versions bêta incrémentielles.

Comme vous le savez, Apple a déjà publié trois bêtas développeurs (quatre en comptant la réédition de la bêta 3), et la bêta publique inclut tout ce qui a été publié dans les quatre bêtas développeurs. Cela inclut toutes les fonctionnalités et les améliorations de la stabilité. Cela indique que si vous rejoignez la version bêta d’iOS 17 maintenant, vous n’aurez pas à faire face à tous les bugs qui étaient présents dans les deux premières versions bêta pour développeurs.

Vous pouvez consulter toutes les fonctionnalités de la version bêta publique d’iOS 17 en vous rendant sur cette page.

Si vous avez attendu un mois entier pour essayer la version bêta d’iOS 17, c’est peut-être parce que vous ne vouliez pas être confronté à des bugs ou que vous ne vouliez pas rejoindre le programme des développeurs. La version bêta publique étant enfin disponible, vous pouvez l’installer sur votre iPhone en toute simplicité. Il vous suffit de sélectionner iOS 17 public beta dans la rubrique mise à jour logicielle et vous pourrez télécharger la mise à jour. Après avoir installé la version bêta publique, vous recevrez les prochaines versions bêta par voie hertzienne.

