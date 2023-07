La version bêta publique de macOS Sonoma est désormais disponible, voici les nouveautés

Après son annonce initiale lors de la WWDC et trois bêtas pour les développeurs, macOS Sonoma est désormais disponible pour les bêta-testeurs publics. Cela indique que tout le monde peut désormais essayer macOS 14, même si vous n’êtes pas enregistré en tant que développeur auprès d’Apple.

Vous trouverez ci-dessous un bref aperçu des nouveautés de macOS Sonoma, ainsi que des détails sur la manière d’installer la version bêta publique d’aujourd’hui.

En général, Apple décide de publier les bêtas publiques de ses nouveaux systèmes d’exploitation lorsqu’elle estime que la mise à jour est relativement stable et prête à être testée par des non-développeurs. Ceci étant dit, vous rencontrerez certainement encore quelques bugs dans la première version bêta publique de macOS Sonoma. Apple met en garde :

Le programme de logiciels bêta d’Apple permet aux utilisateurs d’essayer des logiciels en préversion. Les commentaires que vous fournissez sur la qualité et la convivialité nous aident à identifier les problèmes, à les résoudre et à améliorer encore les logiciels Apple. Veuillez noter que le logiciel bêta public n’ayant pas encore été commercialisé par Apple, il peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et ne pas fonctionner aussi bien qu’un logiciel commercialisé. Veillez à sauvegarder votre iPhone, iPad ou iPod touch et votre Mac à l’aide de Time Machine avant d’installer un logiciel bêta.