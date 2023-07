Apple publie la première bêta publique de watchOS 10 avec une nouvelle interface widget

Après la bêta développeur lancée en juin, Apple lance aujourd’hui la première bêta publique de watchOS 10. Apple qualifie son dernier système d’exploitation portable de « mise à jour majeure », avec notamment une nouvelle interface utilisateur axée sur les widgets, de nouveaux cadrans de montre et des applications remaniées.

Cette histoire est soutenue par Mosylela seule plateforme unifiée d’Apple. Mosyle est la seule solution qui intègre entièrement cinq applications différentes sur une seule plateforme Apple, permettant aux entreprises et aux écoles de déployer, gérer et protéger facilement et automatiquement tous leurs appareils Apple. Plus de 38 000 entreprises utilisent les solutions Mosyle pour automatiser le déploiement, la gestion et la sécurité de millions d’appareils Apple chaque jour. Demandez un compte GRATUIT aujourd’hui et découvrez comment vous pouvez mettre votre flotte Apple en pilote automatique à un prix difficile à croire.

Après avoir atteint la troisième bêta développeur pour iOS 17, watchOS 10, et plus encore, la première version publique gratuite du logiciel bêta est maintenant disponible pour que tout le monde puisse l’essayer.

Apple a bousculé les choses cette année en rendant même la bêta développeur gratuite pour tout le monde. Mais l’arrivée de la version bêta publique marque un point plus stable dans le processus de test où Apple est à l’aise avec l’installation du logiciel par des non-développeurs.

Quelles sont les nouveautés de watchOS 10 ?

watchOS 10 est une refonte majeure de l’expérience Apple Watch avec une nouvelle interface widgets, des fonctionnalités de santé mentale comme le suivi de l’humeur, et de nouveaux cadrans d’Apple Watch.

Les applications natives telles que Météo, Stocks, Accueil, Cartes, Messages, Horloge mondiale et Fréquence cardiaque bénéficient toutes d’une refonte moderne avec une navigation améliorée et des informations plus accessibles.

Comment obtenir la version bêta publique de watchOS 10 ?

Personnellement, je teste watchOS 10 depuis cinq semaines et je n’ai pas rencontré de bugs ou de problèmes majeurs. Mais sachez que si vous installez la version bêta de watchOS 10, vous ne pourrez pas rétrograder vers watchOS 9.

Après avoir installé la version bêta d’iOS 17, ouvrez l’application Watch sur votre iPhone.

Choisissez l’onglet Ma montre > ; Général > ; Mise à jour logicielle

Appuyez maintenant sur Mises à jour bêta et choisissez watchOS 10 Public Beta.

Si elle n’apparaît pas, il se peut que vous deviez vous inscrire à la version bêta publique sur beta.apple.com avec votre identifiant Apple, puis réessayer.

Pour en savoir plus sur l’installation de la version bêta de watchOS 10, consultez notre guide complet :

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :