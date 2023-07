Samsung vient de mettre à jour son application spéciale de caméra : voici les améliorations

Nouvelles améliorations pour l’application Expert Raw

Expert Raw est l’une de ces applications spécifiques de Samsung qui permettent d’améliorer l’expérience d’utilisation de l’appareil photo. Disponible sur la Galaxy Store des smartphones Samsung, Expert Raw dispose d’options logicielles qui travaillent directement sur le post-traitement de l’image pour obtenir des résultats plus naturels. Et maintenant, avec sa nouvelle mise à jour, ils ont encore affiné son fonctionnement. Que vous préfériez des images saturées ou naturelles, Samsung veut que vous soyez dans leur équipe.

L’amour-haine pour les images saturées de Samsung

C’est un débat qui dure depuis de nombreuses années. Il y a de nombreux défenseurs du style de traitement des photos de Samsung, optant pour des couleurs plus vives et spectaculaires à l’œil. Cependant, il y en a beaucoup d’autres qui souhaiteraient que le téléphone interprète les images avec une saturation plus neutre. Expert Raw existe pour répondre à cette demande, car les images prises avec son logiciel nous donneront des images plus naturelles.

En ce qui concerne ses améliorations, les développeurs travaillent constamment à perfectionner le fonctionnement et les performances de l’application afin que le résultat obtenu soit aussi proche que possible de ce que les utilisateurs souhaitent. Ainsi, le dernier correctif de l’application a apporté des ajustements à son logiciel pour que le traitement de l’image soit plus fidèle à ce que l’œil humain interprète et perçoit. Ils ont également apporté des améliorations en termes de stabilité et d’autres détails qui ne sont pas spécifiés dans le correctif, mais ils mettent en évidence la réduction de la saturation dans le traitement de cette application qui est en ligne depuis 2020.

L’appareil photo est généralement l’un des points forts de Samsung. Nous avons déjà parlé des Samsung avec les meilleurs appareils photo et de leur travail constant pour améliorer des aspects tels que la photographie de nuit. Si l’on ajoute à tous ces efforts matériels et logiciels natifs le travail sur des applications parallèles créées par Samsung elle-même, il est assez clair que l’entreprise coréenne souhaite que l’expérience utilisateur soit la meilleure possible.

