Le roi de la gamme moyenne atteint un niveau historiquement bas: design premium, caméra de 100 MP et chargement de 67W.

Écran AMOLED de grande qualité, performances brutales, appareil photo de 100 MP et charge de 67 W sur ce excellent téléphone pour moins de 350 euros.

Le téléphone qui atteint un minimum historique le fait dans ce magnifique et élégant modèle Sunrise Beige // Image: Ruben Ulloa.

L’analyse du realme 11 Pro 5G nous a permis de découvrir un téléphone d’excellente qualité, un téléphone que vous pouvez maintenant acheter au prix minimum historique grâce aux offres du Prime Day d’Amazon. Il est sorti il y a seulement quelques semaines, mais vous pouvez déjà acheter ce realme 11 Pro 5G pour seulement 319,99 euros.

C’est une baisse de prix brutale pour ce smartphone realme qui atteint un minimum historique, vous n’avez jamais pu l’acheter aussi bon marché. Gardez à l’esprit que son prix de vente conseillé est de 379,99 euros, vous économisez donc 60 euros. Cette offre sera uniquement disponible jusqu’à la fin de ce mercredi 12 juillet, vous n’avez donc que quelques heures pour en profiter. De plus, vous devez être un abonné Prime d’Amazon pour y accéder.

Le realme 11 Pro 5G peut se vanter d’être le roi du milieu de gamme, avec une expérience de qualité dans différents domaines. Il a un écran de grande qualité, des performances puissantes, un appareil photo principal de 100 mégapixels et une bonne autonomie avec une charge rapide de 67 W. Cette campagne offre d’autres offres impressionnantes sur des produits de toutes sortes, vous pouvez découvrir les meilleures offres dans notre suivi en direct du Amazon Prime Day.

realme 11 Pro 5G

realme 11 Pro 5G: prix minimum et grande qualité dans un achat brutal

La première raison pour laquelle l’achat de ce realme 11 Pro 5G vaut la peine est son processeur MediaTek Dimensity 7050 5G. Sa puissance énorme vous permet d’utiliser le téléphone pour effectuer absolument n’importe quelle tâche, des plus légères comme consulter les réseaux sociaux, aux plus exigeantes comme jouer. Gardez à l’esprit qu’il dispose de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage, ce sont deux autres aspects clés pour une bonne expérience avec ce téléphone.

Vous pourrez également utiliser le realme 11 Pro 5G pour regarder du contenu multimédia, car il dispose d’un écran et de deux haut-parleurs de très bonne qualité. D’une part, il y a un écran AMOLED de 6,67 pouces, résolution Full HD+ et taux de rafraîchissement de 120 Hz et, d’autre part, deux haut-parleurs haute résolution. Cet équipement vous permettra de profiter d’images nettes et colorées, ainsi que d’un son clair et puissant.

La fiche technique du téléphone met également en avant l’appareil photo arrière de 100 mégapixels, qui prend des photos dignes de téléphones beaucoup plus chers. Ce sont des images nettes, avec des couleurs vives sans être saturées et une large plage dynamique. L’appareil photo frontal de 16 mégapixels pour les selfies fait également du bon travail, bien que la qualité soit inférieure à celle de l’objectif arrière.

La batterie de 5 000 mAh est également l’un des points forts, elle atteint pratiquement 50% de charge restante à la fin de la journée avec une utilisation normale. Ne vous inquiétez pas si vous êtes un utilisateur intensif de votre téléphone, car vous finirez quand même la journée avec une seule charge. De plus, la batterie prend en charge la charge rapide de 67 W, ce qui la recharge à 100% en seulement 45 minutes.

realme 11 Pro 5G

Il y a d’autres détails qui font de ce realme 11 Pro 5G un excellent téléphone, comme le lecteur d’empreintes digitales à l’écran et la connectivité 5G. D’autre part, il est livré directement avec realme UI 4.0 basé sur Android 13 et prend en charge l’utilisation de deux cartes SIM simultanément. Nous ne pouvons pas passer sous silence la beauté de son design dans le modèle Sunrise Beige, avec un dos en cuir vegan qui rappelle celui des téléphones haut de gamme. De plus, il est également très confortable à utiliser.

Il ne fait aucun doute que ce realme 11 Pro 5G est plus que prêt à vous offrir une excellente expérience au quotidien. Pendant ce Amazon Prime Day, vous pouvez l’acheter pour seulement 319,99 euros, son prix le plus bas à ce jour. Attention, l’offre se termine dans quelques heures, profitez-en avant qu’il ne soit trop tard.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent être intéressants pour les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez le canal des bonnes affaires d’Netcost-security.fr pour être informé des meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :