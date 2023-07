Grande nouvelle : si vous possédez l'un de ces 76 appareils Xiaomi, vous pourrez installer le dernier correctif de sécurité publié par Android.

Même si l’équipe de développement de Xiaomi travaille déjà sur la prochaine version de MIUI 15, il est également possible d’implémenter certaines des nouvelles fonctionnalités proposées par Google dans sa dernière version de MIUI. correctifs de sécurité. La firme asiatique vient d’officialiser les appareils qui pourront installer le patch de juillet et nous pouvons d’ores et déjà vous dire qu’ils sont nombreux.

Ces informations sont extraites directement du site web de trust.mi.com à partir duquel Xiaomi publie habituellement ce type de communication. En réalité, nous pouvons y voir un total de 76 appareils qui pourront installer ce correctif tout au long du mois de juillet, et dans ce billet nous détaillons lesquels ils sont tous.

Tous ces Xiaomi pourront installer le patch de sécurité Android pour le mois de juillet

Bien sûr, vous devez garder à l’esprit que le déploiement de ce patch se fera progressivement tout au long du mois de juillet pour les appareils inclus dans la liste, nous devrons donc être un peu patients. en fonction de la ROM que nous avons installée sur notre téléphone portable et de notre région.

En termes de nouveautés, ce type de mise à jour est spécialement conçu pour corriger certaines erreurs de sécurité qui existaient dans le système dans les versions précédentes. Ainsi, bien qu’esthétiquement vous ne remarquerez aucun changement, votre vie privée sera améliorée ainsi qu’une plus grande protection contre d’éventuelles attaques externes.

Cela dit, nous vous laissons ci-dessous la liste des 76 appareils Xiaomi qui recevront ce patch tout au long du mois de juillet, une liste très complète parmi laquelle nous trouvons les modèles suivants :

Appareils Xiaomi qui recevront le correctif de sécurité Android au cours du mois de juillet

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Pro Dimensité

Xiaomi 12

Xiaomi 11T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi MIX Fold

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite NE

Xiaomi Civi

Xiaomi MIX 4

Xiaomi 12T

Xiaomi 12X

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 11

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Civi 2

Xiaomi MIX Fold 2

Les appareils Redmi recevront un correctif de sécurité Android en juillet prochain

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 11 Pro+

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro +

Redmi Note 11

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 4G

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10

Redmi K40

Redmi 9C

Redmi K40 Gaming

Redmi Note 8 2021

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 9T

Redmi 10A

Redmi K50 Ultra

Redmi 10C

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro+

Redmi A1+

Redmi A1

Redmi K50G

Redmi 9T

Redmi K30 PRO

Redmi K30 Pro Zoom Edition

Redmi K50 Pro

Redmi K60

Redmi K40S

Redmi Pad

Redmi 10 2022

Redmi 10 Prime

Redmi 10

Redmi K60 Pro

Redmi Note 11 Pro

Les appareils POCO recevront un correctif de sécurité Android en juillet prochain

POCO X5 5G

POCO F4 GT

POCO F4

POCO X4 Pro 5G

POCO M4 Pro 5G

POCO M4 Pro

POCO X3 Pro

POCO C50

Source | trust.mi.com

