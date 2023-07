Translate the following Spanish title into French without including the final punctuation: « Le App Store accueille un nouveau type de publicités »

Apple a mis en place un nouveau type de publicité sous forme de bannière dans l’onglet Aujourd’hui de l’App Store.

L’App Store a de nouvelles publicités

L’App Store est devenu la pierre angulaire de nos iPhone depuis son lancement il y a 15 ans. Sans l’App Store, l’iPhone ne serait pas le même. Ces derniers mois, Apple a apporté des changements à sa boutique d’applications dans le but d’afficher des annonces d’autres applications dans le moteur de recherche ou l’onglet Aujourd’hui.

Nous avons déjà vu les premières annonces il y a quelque temps, mais récemment, l’App Store a de nouvelles annonces dans l’onglet Aujourd’hui pour la promotion de certaines applications. Des annonces qui existaient déjà, mais qui ont maintenant un nouveau format.

Nouvelles publicités pour l’App Store

Bien que les publicités qui apparaissent dans l’onglet Aujourd’hui soient parmi nous depuis quelques mois, elles ont maintenant changé de format et sont affichées sous forme de bannière parmi les différentes histoires publiées dans cet onglet de la boutique d’applications d’Apple. Une bannière dans le but de promouvoir certaines applications pour que les utilisateurs les voient et peut-être les téléchargent.

Des publicités stratégiquement placées en haut de l’onglet Aujourd’hui afin que l’utilisateur les voie sans avoir à faire défiler trop loin pour y accéder. Une publicité très visuelle sous forme de bannière qui occupe une proportion considérable de l’écran.

Ce nouveau type de publicité est sans aucun doute une mine d’or pour Apple, mais le sera d’autant plus lorsque les boutiques tierces seront une réalité sur iPhone. Ce qui est curieux avec ces publicités, c’est que chaque fois que l’App Store est ouvert, une nouvelle apparaît, ce qui indique que l’utilisateur peut voir de nombreuses applications. Plus d’applications. Plus de revenus.

Rappelons que l’App Store n’a pas seulement des publicités dans l’onglet Aujourd’hui, il en a également dans le moteur de recherche de la boutique, dans les recommandations ou dans la section des autres applications d’un développeur lorsque vous consultez une application spécifique. Nous verrons comment cela évolue, mais il semble que la mise en place de publicités fonctionne très bien pour Apple.

