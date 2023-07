La dernière version bêta d’Adobe Firefly AI prend en charge des messages-guides dans plus de 100 langues.

En mai, Adobe a lancé son IA générative Firefly dans Photoshop afin de doter le célèbre logiciel d’un « copilote créatif ». Aujourd’hui, Firefly – toujours en version bêta – s’étend considérablement avec la prise en charge d’invites dans plus de 100 langues.

Alexandru Costin d’Adobe a annoncé la nouvelle dans un billet de blog ce matin.

Il a expliqué que la communauté Adobe avait fourni de nombreux commentaires précieux pendant la phase bêta de Firefly AI et que « la possibilité d’écrire des messages-guides dans davantage de langues est toujours en tête de liste ».

Ayant grandi en Roumanie, mon pays d’origine, dans une langue maternelle différente, je comprends parfaitement ce besoin. Il est important de pouvoir exprimer vos idées d’une manière qui vous soit confortable et familière. C’est pourquoi nous sommes heureux d’annoncer aujourd’hui que le site Web de la version bêta de Firefly accepte désormais des messages dans plus de 100 langues. Saisissez des invites dans la langue de votre choix pour générer vos créations avec Text to Image, Generative Fill, Generative Recolor ou Text Effects.

En plus d’accepter des invites dans plus de 100 langues, le site Web bêta de Firefly est désormais disponible dans 20 langues supplémentaires en plus de l’anglais, à commencer par l’allemand, l’français, le français, le portugais brésilien et le japonais, et d’autres langues seront disponibles « dans les semaines et les mois à venir ».

Si vous n’avez pas encore testé la version bêta de Firefly, rendez-vous sur la page d’accueil pour commencer. Pour en savoir plus sur les capacités de Photoshop, consultez notre article précédent :

