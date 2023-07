Fuites des prix en Europe des Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip 5 : hausse des prix à prévoir

Les prix des différentes variantes des Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 augmenteront de 60 à 100 euros par rapport à la génération précédente.

Les Samsung Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5 arriveront sur le marché le 26 juillet prochain

Il reste de moins en moins de temps avant la célébration du deuxième Galaxy Unpacked de 2023, un événement où les nouveaux téléphones pliables du géant coréen seront les grands protagonistes, le Samsung Galaxy Z Fold5 et le Samsung Galaxy Z Flip5, dont nous n’avons cessé de recevoir des rumeurs sur leur design et leurs spécifications ces dernières semaines.

Si hier nous vous montrions les dernières images révélées du Galaxy Z Fold5, qui confirment que ce téléphone aura un design très similaire à celui de son prédécesseur, aujourd’hui une nouvelle fuite vient de révéler les prix en Europe, aussi bien pour le Galaxy Z Fold5 que pour le Galaxy Z Flip, et comme vous pouvez l’imaginer, ils seront plus chers que les Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4.

Voici les prix des Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 en Europe

Une récente fuite partagée par le média français Dealabs révèle les prix des différentes versions des futurs Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 en Europe.

Ainsi, le Samsung Galaxy Z Fold5 le plus modéré, avec 256 Go de stockage interne, aura un prix de départ de 1 899 euros, ce qui représente une augmentation de 100 euros par rapport au coût du Galaxy Z Fold4 avec la même configuration de mémoire. De même, les versions du Galaxy Z Fold5 avec 512 Go et 1 To de stockage coûteront respectivement 2 039 euros et 2 279 euros, augmentant ainsi leur prix de 120 euros par rapport à leurs prédécesseurs.

Quant à la version du Galaxy Z Flip5 avec 256 Go de mémoire interne, elle coûtera 1 199 euros, contre 1 159 euros pour le Galaxy Z Flip4 lors de sa sortie, et la variante avec 512 Go de stockage interne aura un prix de 1 339 euros, contre 1 279 euros pour le Galaxy Z Flip4 avec cette configuration de mémoire. Cela représente, dans les deux cas, une augmentation du coût de 60 euros par rapport aux modèles de la génération précédente.

Quoi qu’il en soit, nous devrons attendre jusqu’au 26 juillet prochain pour voir si ces prix se confirment et pour vérifier si Samsung lance une quelconque promotion de lancement permettant de réduire le coût de ses nouveaux téléphones pliables.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :