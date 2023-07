Tesla contourne les règles de l’App Store en proposant un abonnement in-app pour la « Connectivité Premium ».

En utilisant l’application Telsa sur iPhone, les propriétaires de Tesla peuvent s’abonner à l’offre de connectivité Premium du constructeur automobile qui débloque une poignée de fonctionnalités pour 9,99 $ par mois. Un nouveau rapport de Gizmodo souligne toutefois que Tesla n’utilise pas le système d’achat par application d’Apple pour cet abonnement… et qu’il devrait probablement le faire.

L’abonnement Tesla Premium Connectivity permet de débloquer toute une série de fonctionnalités, telles que la navigation embarquée avec des données sur le trafic, la diffusion de musique et de vidéos en continu, et bien d’autres encore. Ces fonctions ne sont toutefois accessibles que via l’écran embarqué de Tesla, ce qui indique que Tesla ne serait pas tenu d’utiliser la facturation App Store si l’abonnement ne permettait de débloquer que ces fonctions.

Mais il y a un ajout relativement récent au pack Premium Connectivity de Tesla : « View Live Camera ». Cette fonction permet aux propriétaires de Tesla de visionner en direct les caméras de leur voiture lorsque celle-ci est garée et que le mode Sentinelle est activé.

Comme le souligne aujourd’hui le rapport de Gizmodo, une fonction comme celle-ci entre techniquement dans le cadre des directives d’Apple concernant les cas où une application doit offrir la possibilité de s’abonner par le biais d’une facturation native par achat d’application.

Les directives de l’App Store d’Apple relatives au système d’achat intégré traitent spécifiquement de ce type de scénario. La politique d’Apple relative au « contenu spécifique au matériel » stipule que « les fonctionnalités de l’application qui fonctionnent en combinaison avec un produit physique approuvé (tel qu’un jouet) sur une base optionnelle peuvent déverrouiller la fonctionnalité sans utiliser l’achat in-app, à condition qu’une option d’achat in-app soit également disponible ».

L’application Tesla sur iPhone permet aux utilisateurs de s’abonner à la connectivité Premium, mais uniquement en utilisant le système de facturation de Tesla. Conformément à la directive « Hardware-Specific Content », Tesla est libre de proposer son propre système de facturation tant que l’option d’achat inapplicable d’Apple est également disponible ; mais ce n’est pas le cas dans l’application Tesla.

Cela indique que Tesla contourne les frais de l’App Store d’Apple, qui commencent à 15 % pour les développeurs gagnant moins d’un million de dollars par an et augmentent à 30 % pour les développeurs gagnant plus d’un million de dollars.

Elon Musk a déjà critiqué les directives de l’App Store d’Apple par le passé, qualifiant les frais « secrets » de l’App Store de « taxe de 30 % sur l’Internet ». Il a également exprimé son support à Epic Games, qui est actuellement engagé dans une bataille juridique de plusieurs années avec Apple au sujet des règles de l’App Store.

Il faut toutefois garder à l’esprit que toutes les applications soumises à l’App Store font l’objet d’un processus d’test. Il semble que le fait que Tesla n’utilise pas l’In-App Purchase n’ait pas attiré l’attention d’Apple jusqu’à présent… mais cela pourrait certainement changer maintenant que l’affaire fait les gros titres.

