Nouveau HONOR Magic V2 : la version la plus avancée du pliable de HONOR est plus mince et puissante que jamais

Le HONOR Magic V2 est le smartphone pliable le plus mince du marché et, malgré cela, il est équipé d’une batterie de 5000 mAh à l’intérieur.

La conception du nouveau HONOR Magic V2, avec une épaisseur de seulement 4,7 millimètres lorsque l’appareil est déplié

Le HONOR Magic Vs nous a montré que la marque chinoise prend les smartphones pliables très au sérieux. Maintenant, l’entreprise veut continuer à affirmer son engagement pour ce type de dispositifs avec un nouveau modèle encore plus avancé, qui vient d’être présenté en Chine : le HONOR Magic V2.

Cette nouvelle génération du smartphone pliable phare de la marque arrive avec le design le plus fin jamais vu dans un téléphone de sa catégorie, avec une épaisseur d’un peu plus de quatre millimètres et demi lorsqu’il est déplié.

HONOR Magic V2, toutes les informations

Caractéristiques Dimensions Déplié : 156,7 x 145,4 x 4,7 mm

Plié : 156,7 x 74,1 x 9,9 mm

231 grammes Écran Intérieur : OLED LTPO de 7,92 pouces, 2156 x 2344 pixels, taux de rafraîchissement de 120 Hz, luminosité jusqu’à 1600 nits

Extérieur : OLED LTPO de 6,55 pouces, taux de rafraîchissement de 120 Hz, luminosité jusqu’à 2500 nits Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM 16 Go Système d’exploitation MagicOS 7.1 basé sur Android 13 Stockage 256/512 Go/ 1 To Caméras Arrière :

50 Mpx principal

50 Mpx ultra grand-angle

20 Mpx téléobjectif avec zoom optique 3x

Avant :

16 Mpx Batterie 5000 mAh

Charge rapide de 66 W Autres Lecteur d’empreintes latéral, USB 3.1 Type C, Haut-parleurs stéréo doubles, IMAX Enhanced, Double SIM Connectivité Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, GPS L1 + L5

HONOR a misé sur le design avec son nouveau smartphone pliable. Le Magic V2 est doté d’un corps en aluminium et verre qui se distingue par son extrême finesse, de seulement 4,7 millimètres avec l’écran intérieur déployé et de 9,9 millimètres lorsque l’appareil est plié. Il existe différentes variantes de couleurs pour l’appareil, y compris une couleur noire avec un dos en cuir végétalien.

Avec un poids de seulement 231 grammes, il devient l’un des smartphones pliables grand format les plus légers du marché, surpassant largement le précédent Magic Vs et ses 267 grammes.

Malgré cela, HONOR a réussi à intégrer une batterie d’une capacité de 5000 mAh à l’intérieur, l’une des plus grandes jamais vues sur un téléphone de ce type. Pour y parvenir, une nouvelle batterie plus fine, d’une épaisseur de seulement 2,72 millimètres, a été utilisée, toujours associée à un système de charge de 66 W de puissance.

Son écran intérieur a une diagonale de 7,9 pouces et utilise un panneau OLED flexible avec une résolution 2K et une fréquence de rafraîchissement de 120 hertz. HONOR a inclus la prise en charge du stylet, et nouveauté, les écrans intérieur et extérieur sont désormais compatibles avec cet accessoire.

Le Magic V2 dispose d’une version améliorée du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, le plus puissant de la société californienne à ce jour et équivalent à la puce montée par les modèles de la série Samsung Galaxy S23. Il est disponible dans plusieurs configurations de stockage et de mémoire différentes, y compris un modèle avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage interne.

MagicUI 7.1 est la version du système d’exploitation qui donne vie au Magic V2, basée sur Android 13 mais sans services Google inclus dans sa version destinée au marché chinois.

Le système de caméras de l’appareil est composé de trois caméras arrière, dont un capteur principal de 50 mégapixels, un appareil photo secondaire de 50 mégapixels avec objectif ultra grand-angle et un téléobjectif de 20 mégapixels avec zoom optique 3x. À l’avant, on trouve une caméra de 16 mégapixels pour les selfies.

Prix du HONOR Magic V2 et date de disponibilité

Pour l’instant, le nouveau smartphone pliable de OPPO a été présenté en Chine et il n’est pas clair pour le moment si l’appareil finira par arriver dans les autres régions du monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :