Ce smartphone de 2019 vient de recevoir Android 13 et continuera à être mis à jour jusqu’en 2026

Pese a haber sido lanzado hace ya más de tres años, el Fairphone 3 continúa recibiendo actualizaciones. Y lo seguirá haciendo durante los próximos tres años.

Casi cuatro años después de su lanzamiento, el fairphone 3 continúa recibiendo soporte por parte de la marca. Tanto es así, que ahora la marca ha hecho oficial la llegada de Android 13, la versión del sistema operativo de Google más reciente disponible, a este dispositivo y a su hermano el Fairphone 3+.

La compañía con sede en Ámsterdam lleva varios años siendo referencia en lo que a soporte posventa se refiere dentro del campo de la telefonía móvil. Recientemente, hablamos sobre cómo el Fairphone 2 era el único móvil Android actualizándose 7 años después de su lanzamiento, y todo parece indicar que la empresa quiere mantener su estrategia, asegurando otros siete años de soporte para los modelos de la serie Fairphone 3.

En un comunicado publicado en su cuenta de Twitter oficial, poco después de anunciar la llegada de Android 13 a los Fairphone 3 y Fairphone 3+, la marca ha asegurado tener intención de garantizar un mínimo de cinco años de soporte para los dispositivos de esta serie desde el momento de su lanzamiento. Por tanto, el Fairphone 3 seguiría recibiendo actualizaciones hasta, al menos, agosto de 2024.

Pero eso no parece ser suficiente para la compañía, y por ello ha decidido ampliar el período de soporte oficial para el Fairphone 3. Han indicado que, dado que “la longevidad es uno de sus valores fundamentales”, van a ampliar este período hasta el año 20126.

