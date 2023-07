Comme promis par Xiaomi, ces deux téléphones de l’année 2021 viennent de recevoir la mise à jour officielle MIUI 14.

Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, Xiaomi a confirmé il y a quelques jours l’arrivée de MIUI 14 sur six nouveaux appareils au cours du mois de juillet, et il semblerait que la firme asiatique n’ait pas voulu revenir sur sa parole. Après l’arrivée de ce logiciel pour le Redmi Note 11 Pro 5G, elle vient de commencer à déployer cette version pour le Redmi Note 11 Pro 5G. Redmi Note 11 y Redmi 10.

C’est ce que nous avons appris de l’équipe de MIUIesL’entreprise a indiqué que les deux appareils ont reçu cette mise à jour, même si, pour l’instant, seuls les utilisateurs inscrits au programme Mi Pilot de la marque pourront en profiter.

Le Redmi Note 11 et le Redmi 10 rejoignent la liste des mobiles équipés de MIUI 14

Si nous commençons par le Redmi Note 11, sachez que cet appareil vient de recevoir la ROM européenne de ce logiciel sous la version V14.0.1.0.TGKEUXMLa mise à jour n’est pas encore disponible pour tous les utilisateurs, mais après quelques semaines, nous pourrons en profiter sans aucune limitation.

La même chose se produit avec le Redmi 10, qui a reçu le Global ROM de MIUI 14 sous version V14.0.2.0.TKUMIXM Cette mise à jour est également sous l’égide du programme Mi Pilot, donc le reste des utilisateurs qui ne sont pas enregistrés dans ce système devront attendre quelques jours de plus jusqu’à ce que Xiaomi confirme que tout fonctionne comme il se doit avec cette mise à jour.

La bonne nouvelle, c’est que les deux appareils ont reçu cette version de MIUI basée sur. Android 13 avec tous les avantages que cela comporte en termes d’optimisation et de performances du système. Il ne reste donc plus qu’à sortir les versions stables pour pouvoir effectuer les mises à jour via OTA, ce qui ne devrait pas tarder si tout se passe comme prévu.

