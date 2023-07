Le moment surréaliste entre le PDG de Twitch et une jeune streameuse : « Je suis le PDG de tout ça »

Connu pour sa sympathie, Dan Clancy est arrivé sur Twitch en mars

Dan Clancy est le PDG de Twitch | Image : Twitch.tv

Normalement, les PDG des entreprises les plus importantes du monde sont assez méconnus. La plupart d’entre eux ne suscitent pas l’attention par leurs déclarations, sauf pour ceux qui sont dans le secteur d’activité spécialisé de chaque entreprise. Ce n’est pas le cas dans le monde de la technologie et du divertissement. Tout le monde connaît Mark Zuckerberg ou Elon Musk. Cependant, cette fois, il est temps de parler de Dan Clancy, le PDG méconnu de Twitch, qui est en poste depuis seulement quelques mois et qui a vécu une situation très intéressante avec un groupe de fans de la plateforme. Twitch reste l’une des plateformes que les streamers considèrent comme meilleures pour gagner de l’argent que la propre YouTube.

Dan Clancy vient en aide à une jeune streameuse

Lors d’une visite guidée de Twitch lors d’un événement, un groupe de streameurs a essayé d’aller aux toilettes pour accompagner une amie handicapée. Cependant, la sécurité du bâtiment ne les a pas laissés utiliser les toilettes à ce moment-là, ce qui a créé une certaine gêne dans le groupe. Cependant, comme on peut le voir dans la vidéo, Dan Clancy, le PDG de Twitch, qui diffusait en direct pour son public, est apparu.

Le PDG de Twitch Dan Clancy a aidé un participant de TwitchCon à accéder aux toilettes pour personnes handicapées en leur donnant son propre badge. Quel geste gentil ! pic.twitter.com/fzIQwtX2oi — Lowco (@LowcoTV) 10 juillet 2023

Clancy vient en aide au groupe de jeunes et dit à l’employé de sécurité qu’il accompagne la jeune fille aux toilettes si nécessaire. Il semble que le personnel de sécurité ne veuille pas le laisser passer car il ne le reconnaît pas, alors Clancy doit lui dire : « Je peux entrer. Puis-je l’accompagner ? Je suis le PDG. Je suis le PDG », pendant que le groupe de jeunes regarde étonné sans s’attendre vraiment à ce qui se passe.

Ce n’est pas moi qui ai accidentellement pris par surprise le PDG de Twitch alors qu’il diffusait en direct pour aider un ami à accéder aux toilettes pour personnes handicapées ???????????? Une légende absolue, il a retiré et partagé son badge pour le rendre possible. Maintenant, mourir d’anxiété paralysante ???? — Hannah Rutherford ???? (@lomadia) 9 juillet 2023

Ce n’est pas moi qui ait accidentellement pris par surprise le PDG de Twitch alors qu’il était en direct pour aider un ami à avoir accès aux toilettes pour personnes handicapées. Une légende absolue, il a retiré et partagé son badge pour le rendre possible. Maintenant, mourir d’anxiété paralysante.

Dans le reste du fil, Hannah Rutherford, également streameuse, raconte son expérience pour que son amie puisse aller aux toilettes sans problème et la complimente pour sa grande compréhension envers Dan Clancy.

Il est vrai que cette histoire aurait pu être résolue sans l’intervention du PDG de l’entreprise si les agents de sécurité avaient fait preuve d’un peu d’humanité et avaient laissé la jeune fille aller aux toilettes sans problème. Cependant, il est appréciable que le PDG se soit montré si humain, ce qui est d’ailleurs assez fréquent depuis qu’il a pris les rênes de l’entreprise récemment.

Un PDG peu conventionnel

Dan Clancy est devenu le visage de Twitch depuis mars de cette année. Depuis lors, il s’est montré comme une personne incroyablement proche de la communauté, traitant les personnes avec beaucoup de respect et cherchant à approfondir ses connaissances sur le fonctionnement du public de Twitch. Ainsi, Clancy a conquis le cœur des fans de la plateforme violette.

Il n’est pas rare de le voir en direct, que ce soit pour répondre aux questions de la communauté lors d’AMA improvisés ou pour profiter d’un moment de musique. Clancy joue plusieurs instruments et on peut dire que c’est l’une de ses passions, il est donc possible de le trouver en direct à un moment donné et de partager un moment avec lui et son hobby.

Quoi qu’il en soit, Twitch, comme toutes les plateformes de streaming sur internet, connaît une période de profonde révision et des changements à venir viseront à renforcer l’image de marque. En effet, au fil du temps et surtout après la pandémie, les chiffres des plateformes ne sont pas aussi bons qu’auparavant, il semble donc que la bulle du streaming soit sur le point d’éclater et que tout va changer de manière notable dans les années à venir.

Tout cela se produit à un moment où une forte concurrence soutenue par les maisons de paris est apparue, Kick a le potentiel pour mettre fin à Twitch, ce qui pousse l’entreprise à améliorer ses services pour lui faire concurrence.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :